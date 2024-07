Comunicação subjetiva

A Lua em Gêmeos nos sensibiliza a comunicar e verbalizar aquilo que sentimos. Todavia, a quadratura a Netuno em Peixes mostra que pode haver excessos de subjetividade, dramatização ou vitimização no processo. Devemos buscar um senso mais profundo de abnegação, caridade e espiritualidade para nos comunicar da melhor forma. E também saber o momento de silenciar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se encontra um tanto subjetiva pela posição lunar. Isso pode ser muito bom no sentido de enxergar suas questões emocionais sob uma luz de entendimento. Todavia, questões subconscientes participam do processo e você deve ter clareza para não exagerar na expressão emocional. Busque ouvir sua sensibilidade e espiritualidade para se comunicar com verdadeira sabedoria.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade se volta para o mundo material, posses, bens e valores. Todavia, há também uma forte sensibilidade para com o coletivo. Busque encontrar equilíbrio, se lembrando de cultivar seu valor próprio no processo. Evite idealizar grupos, amizades e visões alheias ou de massa. Saiba auxiliar e doar sob um ponto de vista sábio e objetivo e quando sentir que deve.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula um tanto a imaginação e sensibilidade. Todavia, deve tomar cuidado para não exagerar pelo excesso. Questões de trabalho ou compromissos podem conflitar com sua sensibilidade, mas será preciso achar um acordo entre as duas partes. Busque ouvir as suas necessidades internas, mas sem dramatizações.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra em uma posição bem subjetiva e lhe pede um tanto mais de recolhimento, meditação e comunicação interna. Será preciso cuidado para não deixar que crenças enganosas ou falsas lhe obscureçam a percepção. Busque um fluxo de entrega aos processos psíquicos e/ou espirituais para facilitar o processo.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe faz um tanto mais necessitado de grupos, amizades e de pertencer a algo maior. Todavia, deve estar atento às próprias emoções, já que sua subjetividade pode dificultar o processo. Lembre-se de doar sem esperar em retorno, ser caridoso e generoso. Nem sempre temos de ser aceitos por todos, mas podemos auxiliar apesar das diferenças.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade de buscar segurança na carreira, trabalho e compromissos. Todavia, deve se lembrar que tem de lidar com os outros e suas subjetividades (assim como suas próprias dificuldades emocionais ao reagir ao outro). Busque auxiliar e fluir generosamente e com amor, mas estabelecendo seus limites com clareza.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz emoções mais expansivas, aventureiras e necessidade de expandir. Mas deve estar atento, já que excessos de detalhes, crítica ou rigidez podem dificultar o processo. Busque cultivar sua fé na vida e se entregar ao fluxo divino. Você passa por mudanças importantes que lhe pedem um tanto mais de desapego e transformação emocional.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe pede uma reciclagem emocional. Será preciso encarar apegos, mágoas e outras emoções desafiadoras. Todavia, deve tomar cuidado com excessos egóicos e idealizações de si mesmo. Ficar na defensiva somente agrava o processo; busque reconhecer suas dores e sofrimentos com tranquilidade e racionalidade, facilitando o processo de aceitação e cura.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje você está bem mais sensível e receptivo ao outro, buscando expressar suas emoções. Todavia, deve tomar cuidado com excessos subjetivos que podem atrapalhar a comunicação. Busque interagir com o outro de forma objetiva; mesmo quando haja dores e sofrimentos, expresse isso sem dramas. Um tom de honestidade emocional com objetividade auxiliará o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe estimula a se entregar ao trabalho, tarefas, rotinas e cuidados com a saúde. Todavia, deve tomar cuidado para que excessos mentais não atrapalhem o andamento do processo. Excesso ou falta de cuidados com o mundo material devem ser evitados. Também atenção às comunicações no trabalho, para que o subjetivo não dificulte o processo.







AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe estimula a ter segurança e se expressar tal qual é, buscando leveza e alegria. Todavia, deve tomar cuidado para que questões de ordem material e suas dificuldades não dificultem o processo. Lembre-se de equilibrar o ser e o ter sem azedume ou dramas emotivos. Também deve ter em mente que seu real valor vai para além das posses materiais.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar de hoje lhe conecta com suas raízes, passado, vida familiar e emoções pessoais. Todavia, deve tomar cuidado, já que um excesso de subjetividade sua pode lhe fazer enxergar as coisas de forma distorcida, aumentada ou dramatizada. Busque sua natural compaixão e capacidade de transcender para encarar tais questões de forma mais caridosa, espiritual e abnegada.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique