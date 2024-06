Em abril de 2022, a cantora chegou a anunciar que estava curada do câncer, depois de receber resultados positivos dos exames médicos, mas acabou não resistindo. Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A amizade entre Rita Lee e Gilberto Gil deixou muitas memórias afetivas e musicais. Na última quarta-feira (26), o cantor completou 82 anos e o perfil da cantora publicou o áudio de uma homenagem deixada por ela ao amigo antes de falecer, em maio de 2023.





"Ei, Gil, 'XilbertoXil', aqui é comadre Rita", começa ela na mensagem, chamando o padrinho de seu filho Beto pelo apelido carinhoso. "Estou passando por aqui para te dizer que amo você desde que eu te vi, desde que eu te ouvi, desde que eu aprendi coisas com você que eu nunca esqueci. Nunca esquecerei", continua ela.





Rita termina o recado ao amigo de longa data declarando seu amor e desejando felicidades: "Te amo muito, Deus te abençoe. Saúde física, mental, espiritual, psicológica, e o mundo inteiro para você. Te amo, o universo é teu".





Leia também: Rita Lee: muito mais que uma rainha roqueira

O perfil ainda citou um trecho do livro "Gilberto bem perto" na legenda, em que Rita conta histórias com parceiro musical: "Gilberto Gil, amigo generoso, me chamou num canto e disse 'antente-se, Ritinha, vou te apresentar à música'. As primeiras aulas aconteceram no meio da loucura da vida de um baiano recém-chegado na tresloucada São Paulo".





Fotos e vídeos dos cantores juntos também foram incluídos na postagem. Nos comentários, fãs demonstram emoção com os registros. "Que conteúdo lindo, que material maravilhoso desses dois espetáculos que tivemos o prazer de ver e apreciar", escreveu uma internauta. "O evento que era esses dois juntos! O jeitinho que a Rita citou o Gil em sua autobiografia, era um carinho muito lindo!", comentou mais uma.





"Viva, Rita!!", escreveu ainda Bem Gil, filho do cantor.