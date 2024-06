Lua Cheia em Capricórnio

Ocorre hoje uma Lua Cheia em Capricórnio. Há plenitude de energias de trabalho, carreira, senso de autoridade, compromisso e força de realização. O Sol em Câncer traz a vibração de nossos sonhos e anseios de alma, enquanto a Lua recebe essa plenitude e traz necessidade de canalização disto no plano material. Colheita de bons frutos materiais, assim como força renovada para buscar o que deseja concretizar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um ápice na sua esfera da carreira. Esta Lua mobiliza sua popularidade através de sua imagem pública e de seu serviço feito com primor. O Sol em Câncer lhe mobiliza seus sonhos, anseios e necessidades pessoais e isto lhe serve como energia propulsora para realizar na vida material. Busca pela realização e concretização de seus sonhos e desejos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ocorre um ápice na sua energia de fé e expansão. Estará buscando maneiras de expandir seus horizontes e construir melhor aquilo em que realmente acredita. O Sol lhe mobiliza muito no setor intelectual e isto serve como propulsão para que entenda os padrões maiores da vida. Busque natureza, liberdade, novas paragens e conhecimentos com realização.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Energia de ápice no terreno emocional, afetivo, sexual e compartilhado. Esta Lua Cheia lhe motiva a estar totalmente entregue e vivenciar sua necessidade de troca de maneira madura. O Sol lhe mobiliza o senso de valor pessoal e isto serve de propulsor para que seja generoso e dê mais de si mesmo com a Lua. Ápice também de um processo de reciclagem e transformação emocional com maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Energia de ápice no terreno das relações, parcerias e vida social. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz consciente de si mesmo e suas emoções. Toda essa luz é direcionada para a Lua, sua regente, em Capricórnio, que lhe relembra de viver as relações na prática, interagir e trocar. Momento para iluminar as emoções partilhadas com maturidade e discernimento.







LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Momento de ápice nas energias de funcionamento do plano material. Excelente para trabalhar, servir e cumprir suas tarefas com eficiência. O Sol lhe mobiliza as energias emocionais e espirituais e agora tudo isso se canaliza para o plano material. Excelente para se ter uma perspectiva mais profunda e significativa sobre os propósitos da vida material.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um ápice na sua autoexpressão e poder pessoal. Estará se sentindo muito mais seguro de si mesmo e de sua capacidade de ser único. O Sol lhe mobiliza o reino das ideias e lhe pede que canalize tudo isso em criatividade prática. Segurança em ser quem você é e viver a vida com mais aventura e de maneira mais corajosa. Busca por síntese entre pertencer e ser você mesmo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Momento de ápice na vida pessoal e/ou familiar. Sua necessidade de conexão com suas raízes e sensibilidade se faz alta e plena agora. Vivencie o compromisso de trabalhar em prol de seus sonhos e objetivos pessoais. O Sol lhe mobiliza no senso de carreira e autoridade e isto lhe fortalece para que vivencie suas energias de base com plenitude. Discernimento e maturidade emocional e pessoal.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Momento de ápice no terreno intelectual e mental. Sua mente estará muito ativa e cheia de intuições. Sua capacidade de verbalizar suas emoções com amadurecimento também se faz alta. O Sol lhe mobiliza no senso de fé e esta energia deve ser canalizada em termos mentais e intelectuais. Capacidade de canalizar ideias superiores em algo inteligível e concreto.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Momento de ápice no terreno material e financeiro. Aproveite as boas oportunidades de agora e também fortaleça seu senso de valor próprio e segurança material. O Sol lhe mobiliza energias emocionais profundas e isto se canaliza em potencial de realização material e financeiro com a Lua. Consciência do compromisso em se cuidar e se valorizar.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um momento de ápice. Estará mais subjetivo e conectado às suas vontades mais profundas. Também sua sensibilidade aflora bastante. O Sol no signo oposto lhe mobiliza as energias de relacionamento, pedindo mais sensibilidade. Conexão para consigo mesmo em alta, mas se permitindo as trocas.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Momento de ápice nas suas energias emocionais, espirituais, subconscientes e de sensibilidade. Nem sempre é algo tão fácil de identificar, mas sentirá esta força e deve encará-la com seriedade e senso de responsabilidade. O Sol lhe mobiliza a força de trabalho e purificação. Busca de vivenciar o lado sutil como algo mais concreto e realista.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Momento de ápice nas suas relações humanas, com amigos, grupos e causas. Estará sentindo muita força para trabalhar em prol de melhorias em tais contextos. O Sol lhe mobiliza sua força e criatividade pessoal, iluminando sua força de concretização para todos. Capacidade de lidar com as relações num misto de sensibilidade e maturação e sendo autêntico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique