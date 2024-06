PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Expansões ligadas às parcerias e vida social. Busque se colocar mais no lugar do outro, ouvindo-lhe e auxiliando com sua visão de crítica construtiva. Sua necessidade de expressar suas emoções perante o outro com clareza será grande. Busque deixar claro o que sente, assim como esteja aberto a ouvir as necessidades do outro também.





Lua Crescente em Virgem

A Lua entra na fase Crescente no signo de Virgem. Nossas emoções passam pelo crivo do lado analítico, pragmático e realista. Muita energia para trabalhar, servir e sermos úteis. Tudo isso nos trará segurança emocional e resultados práticos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique