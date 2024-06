LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há motivação para se comunicar com amigos, grupos, online e em contextos mais amplos neste período. Todavia, ocorre agora uma quadratura a Saturno no seu setor emocional profundo, lhe pedindo que saia do superficial e comunique aquilo que é relevante e desafiador emocionalmente. Busque maturidade, sensibilidade e realismo para abordar temas que possam ser sensíveis na relação com os semelhantes e saiba comunicar com empatia.

Amadurecendo a mente

A quadratura de Mercúrio em Gêmeos e Saturno em Peixes traz para hoje a necessidade de se reavaliar a mente e ideias a partir de um comprometimento emocional mais profundo. Nem tudo se resolve pela mente, muitas vezes temos de ouvir nossas nuances mais sutis, emoções desafiadoras e aprender a transcender. Refinamento intelectual e aparo de arestas para abarcar realidades mais sutis ao campo mental.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique