ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A ação passa agora pelo terreno das parcerias e do amor para você. Sua necessidade de conquista pode ser alta, assim como a de delimitar seu espaço neste terreno. Raivas não trabalhadas nas relações precisam ser revisadas com o pragmatismo e centramento taurinos. As ações cooperativas podem gerar bons resultados. Relações com individualidade.





Marte em Touro

Marte entra em Touro. Nossa motivação para agir ganha um tom mais pragmático e realista. Esse Marte só age se tiver a certeza que a conquista será algo de real valor. Ação mais pacífica no geral. Bom período para se manter firme em seus valores e agir de acordo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique