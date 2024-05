Mente inovadora e realista

A conjunção de Mercúrio e Urano em Touro traz a possibilidade de revolucionar ideias, aqui muito em especial ligadas à vida prática ou financeira. Busque uma visão mais abrangente, alternativa e inventiva para solucionar questões práticas. Mente genial e prática.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um momento para se pensar fora da caixa em termos financeiros e materiais. Se permita o fluxo de ideias e possibilidades, tendo mais boa vontade para com as novas ideias. Possibilidade de fontes de renda múltiplas e alternativas. Deixe sua criatividade e genialidade se expressarem em sua vida material.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Mercúrio e Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula muito, fazendo com que raciocine sobre si mesmo e a vida de maneira mais aberta, rebelde, inovadora, genial e múltipla. Tente se enxergar sob outros pontos de vista, assim como suas múltiplas possibilidades de expressão de si próprio.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe o estímulo do inovador e vanguardista Urano. Você é convidado a enxergar a vida sob ângulos diferentes e alternativos, abrindo a mente. Muito em especial no que tange o reino emocional, psicológico e espiritual. Busque entender com clareza, objetividade e frieza estas nuances sutis da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta muito para as questões coletivas agora. Sua linha de pensamento será vanguardista e voltada para o futuro. Busque estar informado, se comunicar e trocar ideias com amigos e grupos. Boa oportunidade para usar sua voz em prol de causas maiores. Use desta objetividade para enxergar as situações de sua vida sem reatividade.







LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se abre agora para as possibilidades múltiplas no seu campo de atuação profissional. Busque parcerias e formas alternativas para se expressar. Novidades no campo profissional. Forte estímulo para comunicação profissional. Também no sentido de verbalizar sua autoridade, mas sendo justo e com senso de equidade.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe o estímulo do inovador e vanguardista Urano. Este é um momento que lhe pede abertura metal para diversas novas possibilidades e experiências. Não desperdice com crenças limitantes, medo ou excesso de crítica. A vida lhe convida a ser mais espontâneo, criativo, audacioso e diferente. Amplie sua visão de mundo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está profunda, mas também enxergando com clareza. Terá insights poderosos e possibilidade de descobertas. Sintonize a antena da intuição. Busque também enxergar as emoções com frieza analítica e pragmatismo. Sua mente também se abre agora no setor afetivo e sexual, lhe pedindo cabeça aberta para as possibilidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há um estímulo aqui para se relacionar com o outro, muito em especial no que tange à comunicação e troca de ideias. Estará mais disposto a ter conversas alternativas e ser bem direto na relação com o outro. Também enxergará a multiplicidade nas relações. Tenha foco em comunicar e trocar ideias, mas dentro do senso pragmático e calmo da energia taurina.







SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua vida material e rotina tem sido desafiadas por mudanças e hoje esta energia está enfatizada. Busque enxergar mudanças como algo necessário e criativo. Estas são possibilidades de fazer ainda melhor e de ganhos futuros. Ouse fazer diferente, seja no trabalho, seja na saúde. Olhar múltiplo nas possibilidades materiais.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é estimulado hoje a se expressar verbalmente, de maneira direta, honesta, centrada e a partir do seu senso de valor próprio. Mesmo que seja alguém mais reservado, hoje tende a se expressar de maneira mais irreverente. Terá insights importantes sobre si mesmo, seu caminho na vida e suas muitas possibilidades.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe revoluciona as ideias ligadas ao familiar, questões passadas e emocionais. Busque enxergar tudo com muita frieza, objetividade e pragmatismo, evitando reatividade. Este pode ser um excelente momento para buscar mudança de lar ou renovar dentro do que já tem. Também excelente para entender padrões emocionais que devem mudar.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente hoje está bem estimulada. Busque se abrir para novas ideias, enxergar a vida e seu entorno com um olhar diverso, alternativo e mais amplo do que de costume. Busque se inteirar das informações, sabendo selecionar o que for bom. Busque se comunicar de forma alternativa, dinâmica e inovadora. Rompimento com velhos padrões mentais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique