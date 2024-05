Irreverência emocional

A Lua em Aquário nos traz um tanto mais de objetividade para se lidar com as emoções, mas também irreverência e ousadia. A quadratura a Urano mostra que estamos mais desapegados emocionalmente e buscando revolucionar o passado e o campo pessoal, mesmo quando mais subitamente. O sextil a Marte nos traz mais coragem e assertividade para lidar com as emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções estão um tanto conectadas hoje ao coletivo, amizades, grupos e/ou causas. Todavia, também é lembrado por outro lado de seus valores pessoais e que precisa tê-los como base para se relacionar com os semelhantes. Busque se relacionar, mas com fidelidade pessoal. Há grande estímulo à sua individualidade para se aventurar no mundo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções tendem hoje ao trabalho, imagem profissional, carreira e autoridade. Todavia, também está num momento de reinvenção de si mesmo, não tendo de se conformar com padrões limitantes de sua personalidade e força. Busque viver o campo material, mas dando seu toque inovador. Busque na sua sensibilidade a chave para a resolução que precisa.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções estão hoje um tanto mais selvagens, livres, otimistas e focadas no futuro. Todavia, também existe a influencia de questões subconscientes e emocionais a nível profundo que lhe fazem questionar tais planos e possibilidades. Medite, tenha objetividade e coragem para seguir em frente. Ações coletivas podem lhe auxiliar.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra em seu setor emocional profundo e lhe pede completa reciclagem e desapego. Há também o auxílio que vem do estímulo de ter independência, maturidade e força de comando. Todavia, também há um forte estímulo intelectual e social lhe impelindo a se enxergar e suas emoções com mais racionalidade. Busque equilibrar estas forças hoje.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão muito voltadas agora para as parcerias, casamento e/ou vida social. Você também está mais ativo na luta por seus ideais e princípios. Todavia, um forte estímulo de sua autoridade lhe pede que saiba estabelecer melhor seus valores e limites de forma irreverentes nos contextos de parceria e troca. Saiba ter objetividade emocional na troca.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções tendem agora a um senso mais pragmático, crítico e realista. Segurança que vem do trabalho, tarefas, rotinas e cuidados materiais. Sua ação está mais intensa e ambiciosa. Todavia, também há um estímulo mais extrovertido, otimista e instintivo que lhe pede que vá para além do estabelecido e se jogue com coragem rumo ao futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição lunar lhe traz agora maior segurança em si mesmo e na sua expressão criativa. Todavia, também há um forte aspecto que lhe impele a partilhar mais, viver mais a afetividade e/ou sexualidade. Há um forte senso de ação lhe impelindo rumo ao relacionar e trocar. Busque objetividade para viver todos estes aspectos com harmonia.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções tendem agora ao passado, vida familiar e subjetividade. Todavia tudo isso deve ser vivido com objetividade. Todavia, também mudanças nas relações podem lhe desafiar nesse olhar honesto para si mesmo e seus desafios de transformação emocional verdadeira. Busque um olhar mais frio sobre velhos apegos e padrões passados. Sua ação será pragmática e objetiva, facilitando o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar lhe ativa bastante o campo mental. Pode estar cheio de ideias e intuições, assim como mais disposto a se abrir a partir do diálogo. Há um forte estímulo para que seja você mesmo de forma criativa. Todavia, há também um outro estímulo que é muito pragmático, lhe pedindo mais senso realista e objetivo. Saiba moderar suas emoções sob o crivo da razão.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções estão um tanto mais ligadas ao plano material, finanças e valores. Há uma forte força pessoal e realizadora. Todavia, também está questionando aquilo que supostamente é estável, mas que não abarca sua forte criatividade que tem sido tão estimulada nos últimos tempos. Olhe hoje com objetividade para suas emoções quanto ao campo material.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe desperta um tanto mais de subjetividade, instinto e sensibilidade. Você está se comunicando de forma mais assertiva também. Todavia, questões emocionais, familiares e/ou do passado podem emergir e lhe fazer se questionar. Busque muito de sua natural objetividade para processar tais emoções e chegar a bons resultados.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções tendem agora ao campo subjetivo, emocional, espiritual e do inconsciente coletivo. Há fortes energias de transformação atuantes no seu campo que lhe favorecem. Todavia, também sua mente racional vem trazendo questionamentos importantes neste sentido. Busque esta objetividade para lidar bem com as intensas emoções de hoje.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique