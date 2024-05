Emoções e transformações

A Lua em Capricórnio continua nos demandando sobriedade emocional, que saibamos amadurecer o que sentimos dentro de um senso de realismo. O trígono a Urano em Touro nos facilita as mudanças emocionais de uma forma realista e irreverente; capacidade de conciliar tradição com inovação, passado e futuro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede grande senso de maturação emocional. Busque lapidar suas arestas e ter um olhar mais pragmático sobre aquilo que sente. Mudanças materiais e/ou financeiras podem lhe auxiliar na forma como se sente e sonha com seu futuro profissional ou na forma como exerce autoridade. Busque aliar os sonhos com a realidade à sua volta.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe demanda que se sinta mais seguro e enraizado em sua fé, mas sem perder o realismo. Você tem se transformado muito ao longo dos anos e hoje tais mudanças tendem a estar bem evidenciadas. Busque ousar mais, arriscar mais, mas com seu natural dom de planejar e pensar com os pés no chão. União de aventura com pragmatismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de renovar seu campo emocional profundo. Pode ter bons insights quanto a questões desafiadoras nas emoções, partilha, sexualidade, morte e renascimento; tudo isso deve ser encarado com um tom realista, pragmático, mas também libertador. Busque se permitir o sentir, mas dentro de um senso de realidade.







CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz foco nas relações, já que a Lua, sua regente, se encontra no signo oposto ao seu. Deve ter senso de limites e amadurecimento para lidar com a questão da troca emocional. Mas há também um forte estímulo renovador lhe pedindo que mude suas perspectivas de relação para algo inovador. Busque aliar compromisso com inovação.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe faz focar muito na vida material e seu funcionamento. Estará mais ligado nos compromissos de serviço, rotinas, tarefas, saúde e afins. Todavia, há também uma forte força renovadora lhe pedindo que tenha flexibilidade e inovação neste quesito. Busque renovar o que for preciso, mas sem perder o foco em realizar o melhor ao seu alcance.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que tenha mais segurança emocional em si mesmo, em exercer seu poder e criatividade. Busque se autorizar a viver a vida de acordo com a sua própria consciência. Há um intenso estímulo renovador lhe levando a ser um tanto mais ousado, inovador e pensar fora da caixa; todavia, não se esqueça de seu natural pragmatismo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe conecta mais ao mundo emocional, subjetivo, familiar e ancestral. Tais temas devem ser abordados com um senso de realismo, compromisso e limites. Se permita o sentir, mas de forma amadurecida. Há um forte estímulo para renovação emocional em sua vida; busque investigar e processar melhor alguns medos, angústias ou mágoas para encontrar mais leveza e realização emocional e afetiva.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz um tom mais subjetivo e intuitivo para seu campo mental. Pode ter de falar sobre suas emoções, mas lembre-se de manter um senso de autodomínio e maturidade no processo. As relações à sua volta passam por mudanças intensas e isso pode lhe auxiliar no sentido de entender melhor como lidar com o outro de forma mais realista e objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz conexão emocional com seu senso de valor próprio, autocuidado, merecimento e também com questões financeiras. Tudo isso deve ser vivido com compromisso agora. Mas também há um forte estímulo para a renovação da sua realidade material; busque aquilo que pode lhe propiciar mais conforto e realização material e abarque tais mudanças.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior subjetividade à tona com a Lua no seu signo (solar ou ascendente). Se permita o sentir e fluir emocional, mas sem perder seu natural realismo no processo. Você tem sido estimulado a inovar em sua expressão e ser você mesmo, saindo de padrões limitantes; o dia de hoje reforça suas emoções para que expresse isso integralmente.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede transformações emocionais a partir de um senso amadurecido de espiritualidade e transcendência. Deve deixar ir emoções antigas e arraigadas, buscando a segurança no espiritual, processos terapêuticos e/ou catárticos. Você tem passado por mudanças de base, familiares, emocionais e pessoais, o que pode estar em grande evidência neste momento.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior conexão emocional para com o coletivo, grupos, amizades e causas. Mas lembre-se de viver tudo isso com senso de limites, realismo e compromisso. Há um forte estímulo para a renovação de ideias e relações em sua vida, o que pode estar em grande evidência agora; busque fluir com as novas ideias, relações e conceitos que se apresentam em sua vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique