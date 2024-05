Bruninho come to Brazil! O show do artista americano Bruno Mars, em Belo Horizonte, foi mais que confirmado e as vendas já começaram. Na terça-feira (21/5) aconteceu a pré-venda para os clientes com cartão Santander. Já o público geral teve acesso aos bilhetes nesta quarta (22/5), a partir das 13h.

Com muita procura na internet e uma fila que acompanhou toda a orla do estádio do Mineirão para a venda presencial, muitos ingressos e setores esgotaram rapidamente. Para aqueles que desejam ir à apresentação, que acontece no dia 5 de novembro, e não fizeram a compra, há esperanças. Ainda há alguns setores disponíveis para compras na capital mineira.

A pista premium teve parte dos ingressos vendidos, os de meia-entrada, no valor de R$ 625. Ainda restam entradas com valor integral, R$ 1.250, e meia-entrada de idoso.

Fechando com chave de ouro



A capital do pão de queijo será o último local em que o artista vai passar com a turnê, no dia 5 de novembro, depois de se apresentar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.

A agenda do artista pelo Brasil ficou fechada em 14 apresentações e pode ganhar mais datas caso o show de BH chegue a esgotar todas as entradas:

04 de outubro - São Paulo, Estádio Morumbis;

05 de outubro - São Paulo, Estádio Morumbis;

08 de outubro - São Paulo, Estádio Morumbis;

09 de outubro - São Paulo, Estádio Morumbis;

12 de outubro - São Paulo, Estádio Morumbis;

13 de outubro - São Paulo, Estádio Morumbis;

16 de outubro - Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos;

19 de outubro - Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos;

20 de outubro - Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos;

26 de outubro - Brasília, Arena BRB Mané Garrincha;

27 de outubro - Brasília, Arena BRB Mané Garrincha;

31 de outubro - Curitiba, Estádio Couto Pereira;

01 de novembro - Curitiba, Estádio Couto Pereira

05 de novembro - Belo Horizonte, Estádio Mineirão.

Veja os valores dos ingressos em Belo Horizonte: