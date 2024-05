SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - George Santos entrou novamente para o time dos usuários de Ozempic na tentativa de perder 30 quilos. O ex-deputado americano, filho de brasileiros e envolvido em polêmicas, disse ter perdido 45 quilos, mas o estresse que envolve seus supostos crimes o levou a recuperar metade do peso.





"Então, com tudo o mais aconteceu na minha vida, eu me desviei totalmente. O estresse me afetou", diz Santos à Revista Page Six. "Recuperei 18 quilos. Então, ontem, decidi que vou voltar ao tratamento", contou ele.





George Santos foi o primeiro deputado expulso da Câmara dos Estados Unidos em 20 anos. Ele foi destituído em dezembro de 2023 após várias denúncias de irregularidades, mentiras, fraudes e crimes financeiros, e se tornou motivo de piada nos EUA após uma série de reportagens e investigações criminais por um Comitê de Ética do Congresso encontrarem evidências de que ele desviou recursos de campanha para despesas com itens de luxo, botox e até o site de conteúdo erótico OnlyFans, o que ele nega.





Santos, que espera diminuir de 122 para 90 quilos, disse que tem combinado o uso do medicamento com treinos na academia para acelerar o processo. "Tenho 1,88 metros. Não quero ser magro", disse ele. "De qualquer forma, sou velho demais para ser um 'twink' (gíria usada para descrever homens gays magros e pequenos)", completou.





O Page Six divulgou em agosto de 2023 que o deputado foi visto elogiando sua própria perda de peso em uma festa chique em Manhattan. Ele teria creditado Ozempic pelos resultados. Antes de começar sua jornada inicial de perda de peso, Santos contou que pesava 160 quilos e usava "casaco tamanho 55, 56".





Santos tem julgamento previsto para setembro.