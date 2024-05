Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra em Gêmeos, lhe trazendo maior leveza, flexibilidade e comunicação. Em especial no sentido social, religioso ou acadêmico esta vibração se faz alta. Busque se dedicar com amor a causas e seus princípios. O amor pede liberdade e que seja vivido com generosidade. Seu amor pela amplidão e liberdade se expressa e pede comunicação.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Vênus em Gêmeos

Vênus entra em Gêmeos. O amor romântico pede diálogo, leveza, brincadeira, flexibilidade e multiplicidade. Sair do lugar comum, viagens conjuntas, entender o ponto de vista do outro. A atração aqui tende muito ao intelectual. Em termos financeiros este período pede flexibilidade, busca por alternativas e fontes diversas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique