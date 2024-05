Lua em Capricórnio

A Lua em Capricórnio nos pede um tanto mais de amadurecimento emocional, realismo e pragmatismo. Lapidar arestas das próprias carências e emoções negativas em alta. Questões emocionais ligadas ao trabalho, imagem pública e na lida com figuras de autoridade tendem a emergir. Busque um olhar mais amadurecido e realista para lidar com emoções e sentimentos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição lunar lhe traz maior segurança quanto à carreira e imagem pública, mas deve ter senso de realismo e prática para canalizar bem estas emoções em algo produtivo. Fluidez no uso do magnetismo e com o público. Questões emocionais na lida com autoridades precisam ser analisadas, mas sob um colorido de maturidade, autocomedimento e realismo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição lunar lhe traz maior senso de fé, expansão, aventura e otimismo, mas tudo isso sem perder o tom realista e objetivo capricorniano. Segurança na solidez de seus ideais, planos futuros, fé e capacidade de crescer. A busca por segurança na fé e nas realizações futuras tende a ser alta. Busca por expansão e crescimento, mas com objetividade emocional.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe traz aprofundamento e reciclagem emocional, mas que deve ser feito com maturidade e pragmatismo. Saiba analisar melhor emoções desafiadoras e refine o sentir com senso crítico. A busca por partilha, emoções profundas e sexualidade tende a ser alta neste momento, mas lembre-se de que deve saber quais os seus limites e os do outro.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz maior abertura emocional na parceria, no amor e junto das pessoas. Todavia, o colorido capricorniano pede limites justos e senso de realismo e compromisso. Busca por segurança emocional bem estabelecida nas relações e também no ser útil para as pessoas no geral. Busque amadurecer emoções para refinar a troca.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe traz grande segurança na vida material, em aterrar suas emoções, servir, trabalhar e ser útil. Busca por organizar e lapidar arestas naquilo que se faz na rotina. Sua segurança emocional tende agora a vir de um meticuloso cuidado com a vida material, saúde e trabalho. Busque ser útil, servir e buscar ocupações úteis que lhe tragam senso de realização.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe traz maior segurança e enraizamento em seu poder pessoal e criatividade. Hoje está mais no comando da própria vida, mas sem perder o senso de compromisso e realismo. A quadratura a Vênus lhe desafia a manter o senso de valor próprio e realismo nesta expressão de si mesmo. Saiba dialogar para não cair em autoritarismo emocional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição lunar lhe traz maior interiorização e ponderação sobre suas próprias emoções, questões pessoais e/ou familiares. Tudo isso deve ser feito, mas com senso de limites, realidade e pragmatismo. Questões do passado podem vir à tona, mas carecem de um olhar bem pragmático. Busque um senso de objetividade para lidar com quaisquer emoções agora.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe traz maior sensibilidade no campo mental, assim como um fluir de ideias, mas que deve ter do realismo e senso de limites capricornianos. Se permita fluir, mas sem exageros emocionais. A comunicação tende agora a um tento de subjetividade e intuição, mas lembre-se de dar um tom maduro aos diálogos. Receptividade e doação ao entorno em alta.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar lhe traz maior aterramento e necessidade de se viver o mundo material, mas tudo isso com compromisso, realismo e objetividade. Segurança em estabelecer seus próprios valores. Busque agora o compromisso que deve assumir em se cuidar melhor, se dar a nutrição que precisa, assim como estabelecer suas prioridades a partir da valorização pessoal.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona mais subjetividade, instinto e afetividade. Mas tudo isso deve ser vivido sob o colorido mais pragmático, maduro e realista do seu signo. Momento que lhe permite mostrar um pouco mais daquilo que sente e se passa em seu mundo interior. Escute sua intuição e aprenda a se conectar aos instintos de forma saudável.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe traz maior abertura e conexão para com suas questões psíquicas, subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Deve deixar fluir e transcender velhas emoções, mas tudo com o tom realista capricorniano. Momento de busca por segurança no campo espiritual, assim como excelente para limpar emoções antigas e estagnadas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar lhe pede um tanto mais de realismo e limites para se lidar com as emoções, em especial no que se refira a grupos, amizades, online ou quaisquer contextos coletivos. Busque ser útil e servir, mas com justos limites. Busca por segurança emocional nos contextos de grupo, mas aqueles com os quais tenha real afinidade e onde haja limites realistas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique