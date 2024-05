Júpiter em Gêmeos

Júpiter entra hoje no signo de Gêmeos, permanecendo até junho de 2025. Este é um período de expansão das comunicações no geral, assim como de possíveis avanços tecnológicos e científicos. A questão da ética nas comunicação estará em alta, assim como questões de leis neste sentido. Busca por viagens, mudanças e estudos estarão em alta no período. Há volume comunicativo, mas cuidado com o falar em excesso ou ser redundante no que diz. Flexibilização e ou reavaliação de questões legislativas e judiciárias. Expansão científica e racional.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento através da expansão de conhecimentos e informações. Pode ser um ótimo momento para se dedicar aos estudos, aprender a dirigir, viajar e flexibilizar sua vida. Oportunidades em outras cidades podem aparecer. Deve abrir a cabeça para novas ideias e possibilidades. Cuidado para não exagerar na comunicação ou dar asas a fofocas ou diálogos desnecessários. Busque filosofar sobre o cotidiano e enxergue a magia do presente.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento financeiro e material. Este pode ser um excelente momento de expandir seus ganhos e mobilizar seus talentos. Haverá boa sorte e tende a atrair bons recursos. O cuidado aqui é para não exagerar e sair gastando impulsivamente; você está cheio de fé no seu valor e atratividade, mas saiba usar de seu natural realismo para fazer isso da forma certa.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Júpiter entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz muita boa fortuna e sorte para o próximo ano. Está entrando em um ciclo de crescimento e este é um grandiosos começo. Estará colocando mais fé em si mesmo e em seus potenciais. Expressão da alegria de ser você mesmo em alta. Busque se amar e se dar o devido valor, já que isso lhe atrairá chances de crescer e expandir. Seu natural senso de aventura aumenta drasticamente e lhe faz buscar novas paragens e possibilidades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento relacionado à sua psique e questões emocionais sutis. Agora é a hora de faxinar esses conteúdos guardados e se libertar. Muitas coisas não ditas precisam agora ser encaradas e ressignificadas. Memórias antigas pedem cuidado e libertação. Sua espiritualidade e sensibilidade tendem a se apresentar mais fortemente nesta época.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento com amigos, grupos e na sua ação coletiva. Podem haver boas oportunidades para auxiliar as pessoas, favorecer a comunicação coletiva, ter boa visibilidade na internet e crescer em conjunto. Amizades pode ser muito importantes e significativas agora; novas poderão surgir e lhe trazer uma ampliação de horizontes. Busque se comunicar com todos, mas esteja atento à qualidade daquilo que fala.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento no setor profissional. Novas oportunidades tendem a se apresentar neste período: pode ser uma nova oportunidade de emprego, uma promoção, novos contatos profissionais ou um ímpeto de se lançar por conta própria. Seja como for, busque ter mais fé no seu potencial profissional e saiba comunicar isso de forma inteligente. Estará nos bons olhos de autoridades.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento geral. Estará com sede de viajar, conhecer lugares e pessoas diferentes, assim como se aventurar e sair da zona de conforto. Também sua fé se faz forte neste período, lhe fazendo comunicar isso mais e inspirar a muitos. Novos contatos podem lhe auxiliar a alçar novos voos. Viva e partilhe sua fé e visões de mundo com alegria e generosidade.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento relacionado às suas emoções profundas. Este é o seu setor natural e você estará intenso na busca por transformações, mas também cheio de fé no que pode advir disso. Sua energia sexual e de partilha estará aumentada e lhe pede um tanto mais de alegria e leveza. Possíveis bons resultados com questões de heranças e/ou valores conjuntos. Se permita a aventura do se reinventar.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, entra no seu signo oposto, Gêmeos. O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento no campo dos relacionamentos. Se está solteiro, pode tender agora a uma grande jornada em busca de alguém. Se está comprometido, podem buscar aventuras e reinventar a relação. A vida social tende a ser mais cheia e agitada. Sua natural busca por sentido na vida tende a chegar agora através do contato com os outros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento ligado ao trabalho, rotina e saúde. Muitas boas oportunidades de trabalhar, servir e ser útil podem lhe bater à porta. Busque estar aberto aos contatos profissionais e oportunidades nos veículos de comunicação. Terá mais energia e vigor para cuidar da vida material. Bom momento para reinventar rotinas e mudar os hábitos para algo mais saudável.







AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O próximo ano lhe traz um impulso de crescimento relacionado a si mesmo. Estará se colocando mais no centro do palco e buscando expressar a si mesmo de forma espontânea, genuína e generosa. A relação com filhos e crianças tende a ser boa; pode querer ter filhos ou melhorar sua relação com os que já tem. Excelente para hobbies, esportes, artes e tudo aquilo que lhe traga senso de realização e segurança em ser você mesmo.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, entra no seu setor emocional e pessoal. Este é um momento de expansão da vida pessoal e/ou familiar. Terá maior generosidade e diálogo com aqueles que são mais próximos. Momento para libertar-se de emoções desafiadoras do passado. Propício para mudanças de lar ou cidade. Também para começar a própria família, reformar um imóvel ou buscar apoio terapêutico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique