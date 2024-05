A Sessão da Tarde desta sexta-feira (17/5) exibe o filme "Jack, o Caçador de gigantes" (Jack the Giant Slayer). A adaptação do clássico conto de fadas inglês "João e o pé de feijão", conta a história de Jack (Nicholas Hoult), um fazendeiro que compra grãos de feijão com a recomendação de que eles não devem ser molhados.

Claro que as sementes são molhadas e o filme se desenrola a partir daí. Um pé de feijão gigante aparece, levando o protagonista para um mundo de gigantes. A princesa do reino, Isabelle (Eleanor Tomlinson), é sequestrada pelos gigantes. Jack se alia ao rei Brahmwell (Ian McShane) para resgatar a princesa.





A Sessão da Tarde é exibida pela Globo, na TV aberta e pelo Globoplay. O filme tem início previsto às 15:25 desta sexta-feira (17/5).

Ficha-técnica

"Jack, o Caçador de gigantes

Título original Jack the Giant Slayer

Ano:2013

País de origem:EUA

Classe: Aventura, Fantasia

Duração: 1h50min

Direção: Bryan Singer | Roteiro Darren Lemke, Christopher McQuarrie

Elenco: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor, Ian McShane e Bill Nighy