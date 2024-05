Show de Il Divo em BH arrecada alimentos para serem doados às vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul

Celebrando os 20 anos de carreira em tour mundial, o quarteto musical IL Divo se apresenta na capital mineira neste domingo, dia 19. O show acontecerá na Arena Hall, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente ou on-line. Clique aqui e adquira o seu ingresso para o show IL Divo em BH.

A compra dos ingressos solidários implica na doação de 1kg de alimento não perecível no dia do show. A arrecadação dos mantimentos será destinada para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que esperar do show

"Time to Say Goodbye", "My Way", "Crazy" e "Regressa a Mi" estão garantidos no repertório de sucessos do show do quarteto que promete surpreender o público com interpretações especiais e emocionantes.

Além de apresentar as canções que cativaram audiências ao redor do mundo, o grupo vai apresentar músicas de seu novo álbum, "XX: 20th Anniversary”, que captura a essência e a evolução do seu estilo musical.

Sobre o IL Divo

O quarteto é formado pelo barítono Steven LaBrie, dos Estados Unidos, e pelos tenores Urs Bühler, da Suíça, Sébastien Izambard, da França e David Miller, também dos EUA. O IL Divo é reconhecido mundialmente por sua fusão única de vozes poderosas e melodias encantadoras.

O estilo musical de IL Divo, conhecido como crossover clássico, combina ópera e música clássica com pop e outros gêneros.

Serviço

Il Divo em Belo Horizonte