Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz clareza das mudanças que precisam se processar em sua vida material, profissional e de saúde. Encare as mudanças como uma necessidade de crescimento e de busca por algo que expresse melhor seus talentos e valores. Ouse quebrar com maus hábitos e repense seus cuidados com a saúde. Inove na vida prática e de ordem material.





Consciência da mudança

A conjunção de Sol e Urano em Touro nos traz plena consciência dos movimentos coletivos, muito em especial ao que tange a preservação ambiental, realidade econômica e social e movimentos coletivos no geral. Também estamos cientes daquilo que precisa mudar a nível pessoal. Certos padrões rígidos e cristalizados pedem mudanças e hoje a consciência colabora no sentido desta resolução. Clareza daquilo que deve ser transformado rapidamente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique