Consciência da mudança

A conjunção de Sol e Urano em Touro nos traz plena consciência dos movimentos coletivos, muito em especial ao que tange a preservação ambiental, realidade econômica e social e movimentos coletivos no geral. Também estamos cientes daquilo que precisa mudar a nível pessoal. Certos padrões rígidos e cristalizados pedem mudanças e hoje a consciência colabora no sentido desta resolução. Clareza daquilo que deve ser transformado rapidamente.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz consciência das mudanças e possibilidades de sua vida material. Aqui é preciso inovar na prática, sair da zona de conforto, reciclar, reutilizar, doar e movimentar os bens materiais. Ouse expressar seus valores e talentos de forma alternativa. Movimentos criativos e que tenham respaldo prático lhe trarão maior segurança e senso de valor próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Sol e Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz bem mais elétrico, ousado, vanguardista e aberto às mudanças do que de costume. Terá mais consciência daquilo que precisa revolucionar para que seja mais autêntico na expressão de si mesmo. Busque novas fronteiras e ouse expressar seu lado múltiplo e inovador.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe mostra padrões subconscientes que devem ser modificados com mais clareza. As instâncias psicológicas, emocionais e espirituais pedem seu foco e atenção. Aproveite este período pré aniversário para se permitir uma grande limpeza sutil, permitindo o escoar de conteúdos antigos. Espiritualidade alternativa e terapias inovadoras em alta.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e consciência de que você faz parte de um todo, de uma coletividade e que tem poder para agir em prol das mudanças. Estará bem mais vanguardista, inovador, ousado e rebelde. Busque canalizar esta força para contribuir à sua maneira para um mundo melhor. A sua contribuição pode ser de grande valia para muitos agora.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia está bem mais audaciosa e inovadora com a conjunção do Sol, seu regente, com Urano. Ouse mostrar diferentes facetas de si mesmo, em especial na carreira e imagem pública. Este momento traz a possibilidade de achar soluções diversas e possibilidades no trabalho e carreira, mas você deve ter coragem e iniciativa prática.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje pode lhe trazer maior inquietação, já que está mais consciente da necessidade de mudança e expansão. Uma busca por liberdade e impulso se faz alta. Também deve buscar enxergar a vida sob um prisma mais amplo, generoso e cheio de fé. Busque entender seu lado espiritual com razão e pensamento crítico. Expansões inovadoras.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções mais profundas são clareadas hoje. Busque ter frieza para analisar o que se passa no reino emocional. Sua necessidade de diversidade afetiva e/ou sexual se faz maior também. Pode sentir atração por tipos bem diversos do que normalmente sentiria. Tenha maior objetividade para entender conteúdos emocionais e deixar ir o que não serve mais.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência das relações e parcerias se faz alta hoje. Busque enxergar o outro sob um prisma mais abrangente, livre e diverso. Também a necessidade de trazer transformações nas relações se faz intensa. Pode atrair tipos diversos e alternativos. Busque se mostrar socialmente com veracidade. Inovações na forma como se apresenta e interage com os outros.







SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz clareza das mudanças que precisam se processar em sua vida material, profissional e de saúde. Encare as mudanças como uma necessidade de crescimento e de busca por algo que expresse melhor seus talentos e valores. Ouse quebrar com maus hábitos e repense seus cuidados com a saúde. Inove na vida prática e de ordem material.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua expressão criativa é altamente estimulada hoje. Terá muito mais ímpeto de se expressar autenticamente. Também se sentirá seguro em expressar facetas mais diversas de si mesmo. Seja firme em seu posicionamento, produção criativa e fora dos padrões em alta. Ouse quebrar paradigmas para que esteja em controle da sua vida e alinhado à sua consciência.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje terá maior consciência da necessidade de revolucionar sua vida pessoal, lar, família e emoções pessoais. Busque renovar o que for preciso: mude os móveis de lugar, faça reformas, converse com honestidade com os familiares, busque seu próprio lar e espaço, enxergue suas emoções com objetividade, etc. Clareza emocional para trazer mais leveza.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente hoje é altamente estimulada. Busque novas ideias, diferentes fontes de informação e conversas estimulantes. Estudos de vanguarda ou alternativos podem lhe interessar. Sua fala será clara e cheia de nuances mais diversificadas, fora dos padrões e vanguardistas. Esteja aberto e flexível para lidar com mudanças e inovações no seu entorno.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique