LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia está bem mais audaciosa e inovadora com a conjunção do Sol, seu regente, com Urano. Ouse mostrar diferentes facetas de si mesmo, em especial na carreira e imagem pública. Este momento traz a possibilidade de achar soluções diversas e possibilidades no trabalho e carreira, mas você deve ter coragem e iniciativa prática.





Consciência da mudança

A conjunção de Sol e Urano em Touro nos traz plena consciência dos movimentos coletivos, muito em especial ao que tange a preservação ambiental, realidade econômica e social e movimentos coletivos no geral. Também estamos cientes daquilo que precisa mudar a nível pessoal. Certos padrões rígidos e cristalizados pedem mudanças e hoje a consciência colabora no sentido desta resolução. Clareza daquilo que deve ser transformado rapidamente.

