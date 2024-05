Consciência da expansão

A conjunção de Sol e Júpiter no signo de Touro traz para hoje consciência de nossas possibilidades de expansão, fé e otimismo. Em especial no que se refere a finanças, prosperidade, segurança material e talentos, busque hoje reconhecer e vibrar no crescimento. Capacidade de enxergar o lado mais positivo, construtivo e benéfico da vida.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe facilita enxergar seus potenciais de valor. Busque cultivar a alegria, o prazer e as coisas boas da vida. Um forte senso de valor próprio e autocuidado será marcante e lhe pede que sintonize esta vibração. Pode enxergar novos talentos e potenciais no campo financeiro também. Esteja aberto aos sinais de crescimento que lhe aparecem agora.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Sol e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora um grande fortalecimento e renovação pessoal. Estará enxergando mais seus potenciais e terá mais vontade de ser livre e buscar novas paragens e aventuras. Busque reconhecer e vibrar nas múltiplas possibilidades de quem você pode ser daqui para frente.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz muitas bênçãos no campo emocional e espiritual. Você está gestando possibilidades e renovações muito benéficas que se processarão em breve (quando Júpiter entrar no seu signo) e deve abraçar esta fluidez do momento. Libertação de questões subconscientes e psíquicas de forma facilitada e estável. Busque viver o melhor da sua fé e de seu mundo interior.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz muitas possibilidades de crescimento, alegria e expansão, em especial no que tange grupos, amizades e sua contribuição para o coletivo. Novas ideias e pessoas podem lhe abrir a mente e lhe mostrar novos potenciais valorosos. Também estará mais sociável, mas sem perder seu senso de individualidade e valor próprio. Busque o crescimento pelo alternativo agora.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra com Júpiter e isto pode lhe trazer grande crescimento neste momento. Em especial na carreira, projeção no mundo, compromissos e uso da autoridade, estará expandindo e buscando novas possibilidades. Pode também ser uma grande inspiração para muitos. Expanda seus talentos e acredite em todo seu potencial aumentado de realização deste momento.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto a seus princípios, crenças e objetivos futuros. Está firme no que acredita e buscando alcançar novas paragens. Seu senso de aventura e busca por novidades aumenta consideravelmente por agora. Também pode experimentar isso através da fé, que estará muito aumentada. Busque enxergar o lado melhor e mais benevolente da vida.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz libertação de muitos conteúdos emocionais antigos. Enxergará com mais clareza e sob uma luz mais benevolente suas dores, medos e angústias, se libertando de toda essa carga. No campo da partilha e sexualidade também haverá muita energia e busca mais ousada. Momento propício para recomeços e para uma grande metamorfose pessoal.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz energias expansivas e benéficas, em especial no campo das relações, amor romântico, parcerias e/ou vida social. Estará mais amoroso, generoso e disposto a trocar com os outros. Busca por ressignificação de relações, assim como busca por novas possibilidades. Também você poderá ser aquele que incentiva, cuida e traz alegria para os semelhantes.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra com o Sol no seu setor material. Este momento lhe facilita consciência e expansão ligadas a trabalho, rotinas e/ou saúde. Momento benéfico para usar seus talentos a seu favor e dar um fim útil para isso. Também excelente para se ter mais fé na sua saúde e se curar através da força de vontade e do divino. Boas oportunidades na vida material podem aparecer.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de ser você mesmo de forma firme, expansiva e autentica. Seu lado mais criativo está pulsante e lhe pede expressão; busque hobbies, atividades criativas e produtivas que lhe reforcem a confiança em si mesmo. A relação com crianças e o mundo lúdico está beneficiada também. Jogos, esportes, artes, aventuras e romances podem tomar o centro do palco agora.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande consciência ligada a temas emocionais, pessoais, familiares e passados. Mas a vibração aqui é de libertação, renovação e crescimento. Busque expandir o que precisa para ter uma vida pessoal confortável e significativa. Seu senso de doação e cuidado está alto, mas sem que perca sua individualidade no processo. Amor pessoal forte e também partilhado.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, se encontra com o Sol no seu campo mental. Isso lhe traz agora uma libertação de velhas ideias e conceitos, assim como uma chuva de intuições e ideias mais positivas. Excelente momento para se dedicar aos estudos e se informar de forma brilhante. Pequenas viagens podem ser gratificantes, assim como conhecer pessoas e trocar ideias.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique