Inovações práticas

A conjunção de Vênus e Urano em Touro mostra para hoje a necessidade de se viver o amor e as finanças de maneira alternativa, livre e inovadora. Busque novas maneiras de ganhar dinheiro, mas sem perder o pragmatismo taurino. Um olhar alternativo, inovador e prático lhe facilitará a renovação de valores.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que pense fora da caixa em termos materiais e financeiros. Busque novas fontes de renda e investimentos. Novas possibilidades podem gerar bons resultados. No amor terá um misto entre amar a estabilidade, porém buscando inovar e fazer coisas diferentes. Um toque alternativo naquilo que já é estabelecido.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Vênus com Urano no seu signo (solar ou ascendente) mostra uma predisposição sua em se relacionar e se permitir vivenciar o amor de maneiras alternativas. Também mostra que é bom você tentar enxergar a vida sob um ponto de vista mais alternativo. Você pode e deve se reinventar neste período, assim como seu senso de amor próprio.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um período para se repensar no valor próprio e compartilhado, deixando ir aquilo que já não lhe pertence mais. Repense quais são seus verdadeiros valores para que construa algo mais significativo. Busque valorizar sua vida emocional e espiritual, lembrando-se de vivenciar isso à sua maneira e não como outros acham que deveria.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de contato humano se faz alta agora. Estará mais disposto a partilhar daquilo que tem de valor para com os amigos, os grupos e o coletivo. O amor pede liberdade e pontos de vista alternativos. Amor com múltiplas facetas. Também é um excelente dia para usar ferramentas online como forma de melhorar sua vida financeira.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje você tende a mostrar seu lado mais alternativo e inovador para o mundo. Busque inovação em seus valores profissionais e tenha mais ousadia. Comunique seus valores e reconheça seus talentos. Pode ser um ótimo período para testar novas abordagens neste sentido. Quebra de velhos padrões rígidos para alcançar algo mais valoroso e prazeroso.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Para hoje será preciso quebrar com padrões rígidos. Mantenha seus princípios, mas tente perceber onde tem sido excessivamente rígido ou moralista. A vivência do amor pede quebra da rigidez, que se dê mais oportunidades. Também que busque renovar suas metas e em que pauta sua vida. Esteja aberto a viver a vida com mais prazer e aberto às possibilidades.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Urano, lhe trazendo mais inovação e audácia. Em especial na área afetiva e sexual, estará mais disposto a inovar, buscar alternativas e aprofundar. As questões de finanças conjuntas e heranças pedem um tom mais resolutivo. Busque partilhar mais de si mesmo e com mais generosidade.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que busque mais estar com o outro, que inove neste sentido. Se está sozinho, tenha mais ousadia nesta busca; se está numa relação, ouse trazer novos elementos e possibilidades. Relações fora de padrões e inovações nas parcerias. Seu foco naquilo que pode lhe beneficiar nas relações está alto, assim como seu tom de sociabilidade.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu trabalho e vida material pedem renovação. Pode ter surpresas nas rotinas, questões inesperadas podem emergir. Possibilidades novas de ganhos. Renovação nas relações de trabalho. Busque não ser rígido com métodos e rotinas, mas tenha adaptabilidade. Renovação no prazer ligado ao corpo físico, novas descobertas e possibilidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A valorização de si mesmo e de sua expressão criativa ganha força. Estará mais ousado na expressão de sua beleza, vaidade e autoimagem. Busque se abrir para as possibilidades de romance, aventura e criatividade. Se é artista, busque criar arte inovadora. Tenha a coragem de exprimir aquilo que você é independente da opinião alheia.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de abrir suas emoções para vivências compartilhadas se faz alta. Busque ousar na troca afetiva, abrindo mais o coração para o outro. Na vida familiar terá um misto de sociabilidade com independência. Busque se relacionar na medida justa. Bom momento para redecorar, reformar e fazer mudanças ligadas ao lar.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede ousadia na comunicação, que seja firme e fiel às suas convicções, verbalizando aquilo que lhe é importante. Ouse expressar também o seu afeto, compartilhando os sentimentos. Inovações e questões inesperadas nas relações com irmãos, parentes, conhecidos e vizinhos. Demonstrações de afeto no ambiente à sua volta em alta.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique