Transformação mental

Mercúrio em Touro nos traz uma qualidade mental mais fixa, aterrada e imutável. Todavia, ocorre hoje uma quadratura com Plutão em Aquário. Isso nos estimula na quebra de padrões mentais e posicionamentos enrijecidos, assim como nos pede abertura para novas realidades, possibilidades e também para assuntos de ordem coletiva. Se permita a transformação mental e a flexibilidade para enxergar pontos de vista alternativos.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente está gravitando mais em volta de seus valores pessoais e daquilo que lhe é conhecido e estabelecido. Todavia, o momento lhe impele a quebrar alguns desses padrões mentais e abrir a cabeça para pontos de vista alternativos e inovadores. Questões ligadas a amizades, grupos e o coletivo podem lhe fazer questionar muita coisa neste período.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) faz sua mente gravitar muito sobre si mesmo e suas necessidades pessoais. Todavia, o momento lhe traz demandas ligadas à carreira, autoridade, imagem pública e compromissos que lhe impelem a ter de mudar um pouco a forma como enxerga e vê a si mesmo. Busque se permitir uma renovação pessoal a partir do que a vida tem lhe demandado e apresentado.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra no seu setor emocional e subconsciente auxiliando no entendimento de questões mais profundas. A quadratura a Plutão lhe traz profundos questionamentos filosóficos e de vida sobre suas questões emocionais. Em especial caso tenha se agarrado de forma obstinada a certas emoções, este é o momento para se libertar e mudar sua forma de pensar e sentir.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra voltada muito para a vida social, amizades, grupos, ideias coletivas e causas. Todavia, há um forte questionamento que vem de suas profundezas emocionais. Será preciso ter olhos de ver para perceber que pode estar estagnado querendo agradar os outros ou sendo obstinado nas trocas humanas. Confie nos seus instintos para que possa mudar sua mente e perceber com profundidade as situações e pessoas.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está voltada para a carreira, autoridade, compromissos e estruturas de sua vida. Tudo isso merece ser cultivado agora, todavia há outra força que vem lhe pedir um pouco mais de ponderação, flexibilidade e escuta. Busque abrir espaço para ouvir os pontos de vista dos outros, do parceiro e do público. Mudanças de mentalidade importantes podem surgir a partir deste processo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz sua mente voltada para a fé, possibilidades e planos futuros e seus pontos de vista. Todavia, a quadratura com Plutão vem lhe questionar se tudo isso tem respaldo prático e senso crítico. Busque moderar suas ideias e objetivos a partir dos desafios que a vida prática, a saúde e o trabalho tem lhe demandado. Flexibilize suas ideias.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está voltada agora para as emoções profundas, partilha, sexualidade, morte e renascimento. Tudo isso deve ser trabalhado agora. Todavia, há um estímulo para que você aprofunde em si mesmo, em sua luz e na alegria de ser você mesmo. Tudo isso pode lhe auxiliar a entrar no terreno das trocas e do aprofundamento com mais propriedade.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está voltada agora para o setor dos relacionamentos, parcerias e vida social. Tudo isso precisa ser vivido agora. Todavia, Plutão, seu regente, tem lhe trabalhado em emoções de base e isso afeta agora a forma de se relacionar com o outro. Busque ter mais flexibilidade nas relações, saindo da rigidez e buscando formas alternativas de dialogar e conviver e que estejam alinhadas com seus reais sentimentos.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está muito voltada agora para a vida prática e seu funcionamento. Questões de rotina, trabalho e saúde são vividas aqui de forma pragmática. Todavia, este momento vem lhe questionar justamente se tais rotinas e hábitos não estão um tanto cristalizados e ultrapassados. Busque abrir a cabeça para novas ideias e também sua intuição, já que novas realidades materiais vem se processando em sua vida e o processo deve continuar.







CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está voltada para a expressão genuína de si mesmo de forma forte e fixa. Todavia, há um estímulo que lhe pede um tanto mais de aterramento e objetividade para lidar consigo mesmo. Busque não ser rígido na comunicação de seu poder pessoal, mas saiba usar de seu natural senso pragmático para expressar o que for justo, mas sabendo se moderar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está voltada para questões emocionais, familiares e passadas. Todavia, Plutão está no seu signo e questionando tudo isso. Será preciso um tanto mais de objetividade e desapego do passado agora, já que você está se reconstruindo. Saia da idealização familiar e/ou emocional, aprendendo a ser você mesmo, sem carências ou dependências.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está bem ativa no momento, lhe conectando ao tempo presente e lado direito do cérebro. Todavia, há também um forte chamado de seu subconsciente lhe pedindo transformações. Não ignore o chamado, mas busque colocar sua mente a serviço da integração de tais questões – as quais muitas podem ser ocultas e sombras, mas que precisam ser integradas, digeridas e escutadas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique