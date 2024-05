Mercúrio em Touro

Mercúrio entra em Touro, trazendo a mente para assuntos mais pragmáticos e realistas. Aqui é preciso se raciocinar a partir do concreto. Mente voltada para as finanças e segurança material. Expressão dos talentos pessoais. Comunicação prazerosa e calma.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta muito agora para as questões de ordem prática. Buscará entender melhor suas finanças numa busca organizacional. Procurar se inteirar mais de investimentos e de como fazer seu dinheiro render será útil. Comunique mais seus talentos também. Sua mente precisa de solidez e concretude. Também se permita desacelerar o plano mental.









TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior flexibilidade, senso de diversão, comunicação e alegria. Estará mais leve neste período, com mais questionamentos e com mais vontade de se movimentar. Use este período para se escutar mais, entender as próprias necessidades e fazer uma integração com você mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra em Touro, lhe trazendo um tom mais pragmático, sensual, aterrado e lento. Também deverá buscar estas qualidades no entendimento de seu subjetivo, subconsciente, psíquico e espiritual. Se permita mais devaneios criativos, use o poder da imaginação criativa e também se dê momentos de descanso mental.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede mais comunicação com amigos, grupos e com o coletivo. Busque levar seus cuidados práticos para que sejam divididos com muitos. Sua mente ganha um tom mais cabeça aberta, alternativo e inovador, mas sem perde o senso de realidade. Busque conversar e levar às pessoas aquilo que tem real valor e que possa realmente contribuir.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um excelente período para a comunicação profissional. Busque divulgar seu valor como profissional ao mundo. Podem ser também um período que lhe pede flexibilidade e adaptabilidade no trabalho, ou ainda a possibilidade de fazer mais de uma coisa. Possibilidade de novos contatos que lhe auxiliarão no progresso profissional.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra em Touro, lhe trazendo um tom mais pragmático, sensual, aterrado e lento. Estará bem mais ligado ao seu senso de valor próprio. Também sua mente se volta para seus objetivos futuros, princípios e fé na vida. Seu regente lhe traz boas possibilidades expansivas e você deve ter a audácia de ampliar seus horizontes.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta agora para a troca afetiva e/ou sexual profunda. É importante que sinta e se dê tempo de processar antes de falar. Sua mente buscará o prazer do contato afetivo-sexual com mais frequência. Também terá grande capacidade de aprofundar em um tópico, buscando descobertas e intuições reveladoras. Comunicação com tom de cura.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe leva a buscar mais o outro, as parcerias e se comunicar. A necessidade de estar junto de outras pessoas permeia sua mente. Busque escutar o outro tanto quanto falar. O prazer e a alegria do amor e das parcerias fala alto nesta fase. Sua mente também pede mais ponderação, equilíbrio e senso de resolução prática.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta agora para o andamento e bom funcionamento da vida material. Buque pensar naquilo que tem valor no seu trabalho e divulgue. Sua mente está agora em busca de soluções pragmáticas e seguras. Também há necessidade de se buscar mais rotina e aterramento. Entenda como conciliar prazer e saúde, trabalho e valor.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta muito neste período para a comunicação a partir do seu ponto de vista pessoal e único. Sua fala será mais ousada e centrada naquilo que vem da sua consciência de si próprio. Busque expressar mais seu lado divertido, alegre e espontâneo, mas em perder o realismo taurino. Voz de comando. Expressão autêntica.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Neste período sua mente se volta para sua vida pessoal e emocional. Questões familiares pedem comunicação e pragmatismo. Busque ser objetivo na resolução de tais situações. Sua mente se volta para dentro, portanto se permita realmente escutar suas emoções e integrá-las melhor. Dê passos práticos no caminho da realização de seus sonhos.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente estará bem mais ativa neste período. Busque se comunicar com firmeza, calma e realismo. Também é um excelente momento para tomar ações mais práticas quanto a estudos. Dedique-se ao aprimoramento mental e ao prazer de estudar e trocar ideias. Percepção aguçada daquilo que tem e pode gerar valor à sua volta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique