Companhia Café com Dança apresenta montagens com diferentes estilos de dança a dois

Samba, bolero, forró, tango, entre outros estilos de dança a dois, serão apresentados nesta segunda (13/5), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Criada há oito anos, a Cia. Café com Dança apresenta seus dois espetáculos de repertório, “Traçado – Onde tudo começa ou termina” (2017) e “Recordações de um tango” (2019).

Com coreografias de Welbert de Melo, que estará em cena com outros seis bailarinos, a primeira montagem apresenta um mix das técnicas de dança de salão. Já a segunda, ao som do tango, acompanha a trajetória amorosa de um casal.

“Utilizamos, na dança de salão, a técnica circense. Desta maneira, fazemos um espetáculo mais performático”, diz Melo, que se inspirou no cubismo de Mondrian para criar “Traçado”. A trilha é bastante eclética, vai de Pink Floyd a Milton Nascimento. Já o segundo espetáculo é unicamente dedicado ao gênero argentino.

“’Recordações de um tanto’ acompanha um casal que se conheceu em um café. Eles voltam no tempo para contar sua história, que envolve festas, brigas e traições”, continua o coreógrafo e bailarino.

Há 20 anos em Belo Horizonte, Melo, nascido em Barbacena, está à frente também da escola que leva o nome da companhia. Afirma que os estilos de dança que mais atraem interessados são samba, bolero e forró. E há espaço para todo o mundo. “Meu aluno mais jovem tem 18 anos. E a mais velha é uma senhora de 92”, conta.

Qualquer um pode dançar, ele diz. “Cada uma ter a sua particularidade. Agora, a dança-show que se faz no palco não é a mesma do salão, ainda que elas utilizem a mesma técnica. No salão não tem movimento aéreo, por exemplo”. A Cia. Café com Dança prepara agora seu terceiro espetáculo, “Dreams”, criado a partir das canções dos Beatles.

CAFÉ COM DANÇA



Com as montagens “Recordações de um tango” e “Traçado”. Nesta segunda (13/5), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 60 e R$ 30.