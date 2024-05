Reavaliando emoções e feridas

A conjunção da Lua com Vesta em Câncer traz para hoje grande foco nas energias familiares, emocionais e pessoais, assim como numa depuração disto tudo. A quadratura com Quíron em Áries, todavia, nos traz o ponto de vista das feridas pessoais e como algumas questões emocionais e/ou familiares podem ter nos afetado. Já a oposição a Ceres em Capricórnio nos possibilita um olhar mais pragmático, realista, objetivo e cuidadoso com este campo emocional.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz questionamentos sobre suas emoções e questões familiares. Algumas destas emoções precisam ser transformadas, já que seu caminho único na vida é o chamado do momento e será preciso aprimorar seu senso de segurança emocional em sua individualidade. Busque se enxergar para além dos contextos partilhados e abrace sua individualidade de forma plena.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz uma energia de fluir da mente, lhe demandando mais entrega e menos controle. Suas emoções passam por depurações que devem ser enxergadas com muita objetividade e flexibilidade. A relação com irmãos, parentes, vizinhos e conhecidos também pede esse reconhecer das emoções, mas sem se prender. A busca pelo novo e pela fluidez divina é seu caminho agora, mas deve depurar os questionamentos excessivos.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz transformações ligadas à segurança material e senso de valor próprio. Deve evitar se agarrar de forma teimosa ao passado, já que seu caminho agora é o das novidades e da participação nos contextos sociais e coletivos. Doar um pouco mais de si mesmo e do que tem de valor pode lhe auxiliar a entrar verdadeiramente na energia da prosperidade, ao contrário de querer acumular em excesso.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz grande sensibilidade à tona com a Lua, sua regente, no seu signo. Você está depurando emoções pessoais e isto é importante agora. Algumas arestas na relação com o outro estão sendo lapidadas e isso lhe auxilia a enxergar a si mesmo melhor. Seu caminho agora é o da realização profissional e do assumir autoridade sobre si mesmo e sua vida e o momento lhe propicia segurança pessoal para isso.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz uma grande reciclagem emocional. Deve reavaliar contextos passados e emocionais que não estavam de acordo com suas crenças, princípios e liberdade. E o momento para você é justamente o de buscar liberdade e novos rumos. Mas deve transmutar algumas emoções no processo, se colocando mais fluido e entregue à sabedoria divina. Organize sua vida para que tenha mais crescimento e verdadeira liberdade.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe traz depuração de emoções ligadas às relações sociais, amizades e contextos coletivos. Pode acessar agora pontos de ferida nos quais atropelou sua sensibilidade para tentar se encaixar e se sentir pertencente. Seu caminho no momento é justamente o de encarar corajosamente suas emoções e se apropriar delas, portanto faça-o. Isso vai lhe ajudar a organizar a si mesmo e se colocar perante os outros de forma mais autêntica.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz depurações emocionais, em especial no que tange estruturação, carreira e isolamento. Tudo isso precisa ser transformado. Seu caminho no momento é o das relações, da partilha e de entrar em contato com as pessoas. Algumas emoções mais rígidas precisam ser depuradas e organizadas para que você se flexibilize no contato com os outros.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede depuração de algumas crenças e visões de mundo mais arraigadas. Seu caminho de vida agora é o do trabalho, servir, cuidar do corpo e fazer coisas úteis. Mas deve transformar algumas crenças limitantes para abrir as portas da realização material com mais consistência. Organize suas ideias e seja mais flexível para que possa usar todo seu poder para conquistar seus planos de realização e prosperidade.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz intensa reciclagem de emoções profundas. Questões de carência, dependência, partilha, sexualidade e afins são recicladas. Seu caminho de vida agora é o de achar sua individualidade e expressão pessoal única, usando de coragem e contanto mais consigo mesmo. Busque se libertar das expectativas alheias e seja fiel a si mesmo e seus valores.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz depuração emocional em contextos ligados às parcerias, vida social e o quando está disponível para os outros. Tudo isso deve ser trabalhado internamente. Seu caminho de vida agora é o de se voltar para dentro, para suas necessidades emocionais, pessoais e/ou familiares. Está organizando melhor a si mesmo para estar junto dos outros, mas respeitando suas necessidades emocionais e tempo privado.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz depuração emocional que deve ser canalizada em forma de serviço e mudanças na vida material e rotineira. Seu caminho agora é o da integração racional e flexibilidade, portanto deve usar disto para flexibilizar e tornar mais leve tudo que for de tarefa rotineira, saúde e/ou trabalho. Organize suas emoções para priorizar o que for essencial.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz depurações emocionais ligadas ao senso de segurança que sente em ser você mesmo. Seu caminho agora é o de bancar a si mesmo, prosperar, se cuidar, se dar prazer e cultivar seus talentos. Necessidade de realmente se priorizar, assumir sua autoridade pessoal e dirigir sua vida conforme sua vontade pessoal. Segurança no seu poder pessoal.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique