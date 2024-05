Assertividade emocional

A Lua em Áries nos traz um clima emocional de mais assertividade, individualidade e busca por ação. A conjunção com Quíron nos faz revisar feridas ligadas ao uso desta individualidade, trazendo grande potencial de cura. Segurança em ser fielmente você mesmo.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua transitando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior subjetividade e enraizamento em si mesmo. Está mais motivado pelos seus instintos. Quíron lhe relembra de feridas nesta sensação de individualidade, que devem ser curadas e integradas. Reequilíbrio das forças pessoais, como age e se afirma. Busque se dar a segurança que precisa.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Seu campo subconsciente é muitíssimo mobilizado hoje. Deve buscar ativamente entender e sublimar suas questões emocionais. Não ignore sua raiva, mas busque integrar em si mesmo seu senso de individualidade e ação. Há uma intensa cura sendo motivada pela presença de Quíron aqui. Busque ativamente sua sensibilidade e integração de si mesmo.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Suas emoções se voltam muito agora para o coletivo, as amizades e sensação de pertencimento a grupos. Mas tudo isso lhe demanda muito senso de individualidade e ação pessoal. Busque entender feridas da vida social ou do coletivo, mas integrando sua força de ação em prol de um mundo melhor e relações mais saudáveis onde você possa ser verdadeiro.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, está no assertivo signo de Áries. Isto lhe traz muita energia, para você em especial voltada para a carreira e autoridade. Busque segurança em si mesmo e na capacidade de fazer por conta própria. Algumas feridas ligadas à dependência pedem cura, lhe pedindo mais expansão, proatividade e empreendedorismo. Lembre-se de que é capaz de vencer.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe mobiliza muito nas emoções livres. Estará mais selvagem, livre e aventureiro. A busca por significado maior na vida, princípios, fé e metas futuras lhe mobiliza fortemente. Algumas feridas ligadas a estes temas pode emergir, mas como forma de você resignificar e se libertar de velhas crenças limitantes. Se permita expandir e crescer.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A posição lunar de hoje lhe mobiliza muito a necessidade de partilhar com os outros, vivendo mais amor, sexualidade e intensidade afetiva, mas sem perder seu senso de individualidade. Algumas feridas neste setor são mobilizadas, mas para que sejam curadas. Há forte significado e senso de propósito ao se envolver mais profundamente e isto deve ser vivido de forma saudável.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Hoje você é mais sensibilizado na direção das parcerias, vida social e do amor romântico. Há forte necessidade de expressar o que sente com o outro de maneira expansiva, alegre e otimista. Algumas feridas neste setor podem emergir, mas como forma de integração e cura. Busque estar nas relações, mas sem perder de vista sua individualidade e princípios.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A posição lunar de hoje lhe faz se voltar muito para o trabalho, tarefas rotineiras, saúde e vida material no geral. Há forte motivação para trabalhar, ser útil e resolver pendências com intensidade e expansão. Todavia, algumas feridas neste setor podem emergir, mas como forma de integração de sua força e capacidade de lidar com a vida material.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A Lua hoje lhe traz maior enraizamento em si mesmo, no seu poder pessoal, expressão criativa e consciência. Quíron aqui mobiliza algumas feridas, mas como forma de você ajustar essa energia e emoções para que expresse a criatividade em todo seu potencial. Busque equilibrar bem a justa medida da importância que dá a si mesmo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Seu campo emocional, pessoal e familiar está bem mais ativo hoje pela posição lunar. Estará mais expansivo e expressivo na vida íntima, mas deve se lembrar de ser autêntico e respeitar sua individualidade. Feridas emocionais, pessoais e/ou familiares podem emergir, mas como forma de cura e bom uso da sensibilidade. Busque escutar sua intimidade hoje.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A posição lunar de hoje lhe mobiliza muito o campo mental. Você deve deixar as ideias fluírem, não se apegando tanto. Sua fala será mais assertiva, mas algumas feridas aqui podem lhe pedir reajuste para que expresse o que sente com mais equilíbrio. Relação com irmãos, parentes e vizinhos pede esse tom de cura e libertação, respeitando as individualidades no processo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



As emoções se voltam hoje para seu campo material e financeiro. Busque usar essa forte força magnética para mobilizar ganhos, sensação de abundância e segurança material. Feridas neste setor podem emergir para que você aprenda a se valorizar como deve. Ano seu valor próprio, talentos e potencial, sentido antes de tudo que você é suficiente para se bancar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique