O artista plástico e professor Sebastião Miguel, de 65 anos, visita todas as fases da sua carreira de cinco décadas na exposição “Pinturas anacrônicas”, em cartaz no espaço Mama Cadela.



Obras da década de 1990 dividem espaço com criações de 2023. O artista busca desafiar a linearidade temporal, a partir da contraposição entre a tragédia da morte e a celebração da vida.



“Tenho vários amigos que são críticos e poetas. Quando conversamos, tem gente que diz que a pintura morreu, que acabou. Daí, eu ficava olhando para as minhas pinturas e pensando: tem certo naturalismo nisso, porque elas não conversam entre elas, nem com os assuntos e, às vezes, nem com a técnica. Quando eu as chamo de anacrônicas não é pejorativamente, porque, na verdade, eu acredito que, nelas, tem uma relação de tempo muito diverso”, afirma.

O que Sebastião Miguel propõe, é “uma conversa de tempos diferentes, em descompasso, muitas vezes, com o que se tem feito na pintura contemporânea”. Contudo, ele observa que é “um artista contemporâneo”, já que está “vivo e trabalhando”.



Com a curadoria de Rafael Perpétuo, a expografia tem quatro núcleos que tematizam a história da arte, a psique humana, a religião e o erotismo.



Bacharel em artes plásticas e especialista em arte e contemporaneidade pela UEMG; mestre em arte e tecnologia da imagem pela UFMG; e doutor em arte contemporânea pela Universidade de Coimbra (Portugal), Sebastião Miguel diz sobre a mostra: “Precisava ter um título que pudesse organizar essas pinturas. O Rafael fez um texto chamado ‘Antes que eu morra’ para a exposição, porque, em dezembro, fui diagnosticado com câncer. Fiz a cirurgia e o tratamento e estou aqui, vivo. A exposição traz a perspectiva de conversar com o mundo e mostrar a nossa produção. Mostrar as coisas que eu fui, que eu sou e que eu ainda posso ser”.

“PINTURAS ANACRÔNICAS”



Individual de Sebastião Miguel, em cartaz na Mama Cadela (Rua Pouso Alegre, 2.058, Santa Tereza). Até 26/5. Sextas, sábados e domingos, das 9h às 16h; durante a semana é necessário agendamento de visita pelo perfil do Instagram @mama_cadela. Entrada gratuita.



