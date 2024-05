Tadeu Schmidt anunciou que está dando uma pausa na carreira após o BBB 24. Mas não se assuste, leitor. O apresentador não está passando por nenhum problema pessoal. Tratam-se de merecidas férias.

Nesta quarta-feira (1º), o apresentador do Big Brother Brasil revelou, pelas redes sociais, que estará “incomunicável” durante os dias de descanso.



“Exatamente depois de duas semanas da grande final do ‘BBB24’, agora que acabaram todos os meus compromissos, vou tirar uns dias para descansar […] Mas vou me desconectar totalmente. Não vou ver notícias, não vou ver mensagem… Enfim, eu vou ficar totalmente fora do mundo. Isso é importante para mim, mas também para a minha senhora”, anunciou.