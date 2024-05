Ao que tudo indica, Anitta vai participar do show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4/5). No entanto, a diva pop internacional fez uma exigência para subir ao palco com a funkeira brasileira.

De acordo com a coluna "Sala de TV", do Portal Terra, Madonna quer aprovar o figurino que será usado por Anitta. O motivo, segundo a fonte do site, é que Madonna não quer excesso de sensualidade na apresentação.

Caso a participação se confirme, Anitta terá um fim de semana agitado. Ela é aguardada no Met Gala, um baile que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (6/5).