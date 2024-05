Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem passado por mudanças intensas em si mesmo, já que Plutão está no seu signo (solar ou ascendente). Deve agora refletir melhor sobre tais mudanças e como lhe pedem mudança de atitude e posicionamento. Momento propício para reconexão com seu poder e perspectiva pessoal. Você é convidado a mergulhar em si, resgatando sua real personalidade no processo.





Plutão retrógrado em Aquário

Plutão em Aquário entra em movimento retrógrado. Já sentimos muitas transformações nos últimos meses e agora devemos reavaliar tudo que aconteceu e como podemos potencializar as mudanças pedidas por esse catalisador. As mudanças internas tendem a ser grandes neste período, facilitando ainda mais o fluir do que precisa acontecer.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique