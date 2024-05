Plutão retrógrado em Aquário

Plutão em Aquário entra em movimento retrógrado. Já sentimos muitas transformações nos últimos meses e agora devemos reavaliar tudo que aconteceu e como podemos potencializar as mudanças pedidas por esse catalisador. As mudanças internas tendem a ser grandes neste período, facilitando ainda mais o fluir do que precisa acontecer.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você tem passado por mudanças ligadas à vida social, grupos, amizades, vida online e como tudo isso impacta em sua vida profissional. Agora é o momento para interiorizar tais mudanças e buscar aquilo que precisa transmutar. Capacidade de interiorização daquilo que foi aprendido nas lutas e vivências no mundo lá fora e em contato com as pessoas e diversidade.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você tem passado por mudanças profundas na carreira e em como comunica neste setor. Deve interiorizar para transmutar as velhas estruturas, buscando também novos e melhores objetivos. Capacidade de resgatar seu poder pessoal e profissional, usando de sua autoridade e força de vontade para fazer as mudanças acontecerem efetivamente.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você tem passado por mudanças ligadas à fé, objetivos futuros, crenças, estudos superiores, princípios e/ou viagens. Você deve agora refletir sobre tudo isso e buscar as mudanças internas que lhe são propostas, resgatando também algo emocional. Se permita agora mais momentos de reflexão e relaxamento para que esteja aberto a bons insights.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você tem passado por mudanças emocionais profundas. Pode ter tido de abrir mão de algumas coisas ou revolucionado com heranças, sexualidade ou emoções profundas. Agora é tempo de refletir e ponderar, assim como reavaliar algumas questões de casamento e/ou parcerias. Se permita estar em contato consigo e suas emoções, acolhendo o seu todo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Você tem passado por mudanças ligadas aos relacionamentos e parceiras, já que Plutão se encontra no signo oposto ao seu. Agora é momento para refletir e ponderar na mudança de padrões que vem ocorrendo, assim como resgatar mais senso crítico. Use este período para se questionar o que está estagnado nas relações e como você pode mudar de atitude em relação a isso.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você tem passado por mudanças ligadas à saúde, rotina, hábitos e/ou trabalho. Deve agora refletir e ponderar melhor sobre tais transformações e como melhorar a qualidade disso tudo, resgatando também algo da sua criatividade e poder pessoal. Resgate do próprio poder de servir e aprimorar seu trabalho e cuidados com a saúde.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você tem passado por mudanças intensas ligadas ao seu poder pessoal, criatividade, singularidade, romances, aventuras filhos, hobbies e afins. Deve agora interiorizar tais mudanças e se preparar para transformar ainda mais. Momento excelente para uma reconexão transformadora e radical para consigo e sua consciência.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você tem passado por mudanças emocionais, pessoais e familiares pela posição de Plutão, seu regente, em Aquário. Agora deve se voltar para dentro e digerir tais mudanças, que virão com intensidade nos próximos anos. Interiorização necessária para fazer as mudanças emocionais, de lar, raízes e/ou familiares desejadas. Acesse o poder de suas emoções.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Você tem passado por mudanças intensas no campo mental, ideias, comunicação e na relação com os semelhantes. Deve agora interiorizar e refletir sobre tais mudanças. Momento propício para refletir, ponderar e reciclar muitas linhas de pensamento. Busque reflexão profunda antes de tomar decisões e também pondere bem para comunicar o que for essencial.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você tem passado por mudanças ligadas às finanças, senso de valor próprio e conexão com o mundo material e seus prazeres. Tudo isso agora lhe pede um pouco mais de reflexão e reavaliação de valor interno, assim como de posicionamento. A volta para dentro será fundamental para se reconectar com seu senso de prosperidade e abundância.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você tem passado por mudanças intensas em si mesmo, já que Plutão está no seu signo (solar ou ascendente). Deve agora refletir melhor sobre tais mudanças e como lhe pedem mudança de atitude e posicionamento. Momento propício para reconexão com seu poder e perspectiva pessoal. Você é convidado a mergulhar em si, resgatando sua real personalidade no processo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você tem passado por mudanças profundas ligadas à espiritualidade, emoções subconscientes, psíquicas, psicológicas, artísticas e/ou mediúnicas. Tudo isso agora lhe pede maior introspecção, reavaliação e transcendência. Processos terapêuticos e catárticos tendem a ter muito efeito neste período. Se permita passar pela transformação, liberando conteúdos antigos e usando bem da sua sensibilidade.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique