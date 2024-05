Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem passado por mudanças ligadas à vida social, grupos, amizades, vida online e como tudo isso impacta em sua vida profissional. Agora é o momento para interiorizar tais mudanças e buscar aquilo que precisa transmutar. Capacidade de interiorização daquilo que foi aprendido nas lutas e vivências no mundo lá fora e em contato com as pessoas e diversidade.

Plutão retrógrado em Aquário

Plutão em Aquário entra em movimento retrógrado. Já sentimos muitas transformações nos últimos meses e agora devemos reavaliar tudo que aconteceu e como podemos potencializar as mudanças pedidas por esse catalisador. As mudanças internas tendem a ser grandes neste período, facilitando ainda mais o fluir do que precisa acontecer.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique