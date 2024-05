Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você é convidado nesta fase lunar a olhar com seriedade para suas questões emocionais, psicológicas, subconscientes, espirituais e energéticas. Esteja sempre baseado em fatos reais e na racionalidade para lidar com este lado da visa. Amadurecimento emocional; necessidade de dar fim útil e prático para toda a sua sensibilidade. Permita as velhas emoções escoarem.





Lua Minguante em Aquário

A Lua entra na fase Minguante em Aquário e estará conjunta a Saturno. Este é um momento que nos pede deixar ir tudo aquilo que seja rígido, em especial no que tange a mente, comunicação, amizades, grupos e instâncias sociais. As emoções pedem desapego e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique