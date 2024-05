Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante lhe pede desapego de velhas ideias e conceitos. A vida prática e material fala mais alto e as ideias e focos mentais precisam mudar. Algumas mudanças podem ser verdadeiras bênçãos mais para frente, portanto aprenda a fluir com a vida e deixar ir o que for preciso. Seu senso pragmático lhe será muito útil neste momento.





Lua Minguante em Aquário

A Lua entra na fase Minguante em Aquário e estará conjunta a Saturno. Este é um momento que nos pede deixar ir tudo aquilo que seja rígido, em especial no que tange a mente, comunicação, amizades, grupos e instâncias sociais. As emoções pedem desapego e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique