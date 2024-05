Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A fase Minguante lhe pede mais desapego de questões coletivas e dos outros. Busque se pautar em seus próprios valores e auxilie de acordo com suas possibilidades. Algumas amizades ou relações com grupos precisam ser repensadas, mas faça isso com maturidade. Lembre-se de ser fiel aos seus princípios e valores antes de tudo.

Lua Minguante em Aquário

A Lua entra na fase Minguante em Aquário e estará conjunta a Saturno. Este é um momento que nos pede deixar ir tudo aquilo que seja rígido, em especial no que tange a mente, comunicação, amizades, grupos e instâncias sociais. As emoções pedem desapego e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique