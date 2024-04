ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Haverá muita força física neste período, além de força de trabalho. Seu planeta regente te pede agir com assertividade no mundo, sem perder tempo. Seu trabalho poderá ser muito produtivo, caso você utilize bem esta energia. Muita demanda de trabalho, mas também será preciso estabelecer melhor seu espaço na relação com colegas e prestadores de serviço. Na saúde terá grande força, mas cuidado com excessos prejudiciais. Disciplina na ação material.





Marte em Áries

Marte entra em seu signo de regência natural: Áries. A energia pioneira e masculina fica em alta, nos impelindo numa busca de sermos assertivos, de fazermos por conta própria, provando, cada um para si, que é capaz, que está firme dentro da própria individualidade. Reconheça a si próprio e suas capacidades no dia de hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique