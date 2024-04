SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior valorização de seu trabalho e serviços. Busque fazer com amor e consistência seu ofício, tarefas domésticas e afazeres. Mais beleza e prazer na rotina. Também ótimo para se reconectar com o prazer corporal. Cuidado, porém, com a indulgência na alimentação e saúde. Boas relações com colegas de trabalho.





Vênus em Touro

Vênus entra em um de seus signos de regência natural: Touro. Aqui prezamos o conforto material, o cuidado com a vida material e nossas finanças. Uma das motivações principais é se dar prazer e conforto. Cuidado amoroso e prático também nas relações, tratando o ser amado com carinho e cuidado. Energia regenerativa e de reestabelecimento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique