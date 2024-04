ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio ficou retrógrado no seu setor material e lhe pediu uma grande reorganização e faxina. Teve de reavaliar e alimentação, saúde, rotinas e trabalho. Agora está apto a realizar todas estas coisas com assertividade, ordem e pragmatismo. Excelente momento para cuidar da saúde, comunicar no trabalho, realizar tarefas domésticas e ordenar sua vida do seu jeito.





Mercúrio direto em Áries

Mercúrio volta ao movimento direto: após algumas semanas de reavaliação, podemos voltar a ter foco pleno nas questões externas. Em Áries, tivemos de voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Agora estamos mais conscientes e aptos a nos expressar individualmente, com assertividade e foco pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique