Mercúrio direto em Áries

Mercúrio volta ao movimento direto: após algumas semanas de reavaliação, podemos voltar a ter foco pleno nas questões externas. Em Áries, tivemos de voltar o foco e a escuta para dentro e para nós próprios. Agora estamos mais conscientes e aptos a nos expressar individualmente, com assertividade e foco pessoal.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe fez voltar a atenção mental um tanto para si mesmo. Teve de escutar suas verdadeiras necessidades e tirar tempo para si mesmo. Agora está mais ciente de sua individualidade e da forma como pode e deve se comunicar. Excelente momento para fazer suas escolhas e se comunicar autenticamente.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Mercúrio estava retrógrado no seu setor subconsciente e lhe fez refletir sobre suas questões emocionais e em quais momentos pode ter deixado de expressar a si mesmo. Agora está apto a ouvir melhor sua intuição e emoções, fazendo bom uso de tudo isso. Capacidade de expressão autentica de partes esquecidas de si mesmo e de resgate de sua individualidade.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, estava em movimento retrógrado e lhe pediu um tanto mais de reflexão e busca interna, em especial no que se refere a amizades, grupos, causas, vida online e ao coletivo. Agora vice está apto a se comunicar em tais contextos sendo verdadeiramente voe mesmo e de forma clara e objetiva. Retorno a uma percepção mais ampliada do coletivo.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Mercúrio ficou retrógrado no seu setor profissional e de autoridade. Você foi chamado a refletir, ponderar e reformular alguns aspectos de sua carreira e imagem pública.Agora está apto a se comunicar com autoridade e assertividade. A sua comunicação profissional tende a ser bem melhor a partir de agora, assim como sua capacidade de tomar decisões com profissionalismo e autoridade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Mercúrio esteve retrógrado e lhe pediu uma reavaliação de crenças, dogmas, fé, metas futuras, viagens e possibilidades expansivas. Todos estes temas foram trabalhados e agora você está apto a refazer planos futuros, viver a fé de uma forma mais objetiva e assertiva e se jogar em novas aventuras e possibilidades. Bom momento para inspirar aos outros com a sua positividade e ponto de vista único.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)





Mercúrio, seu regente, estava em movimento retrógrado no seu setor emocional e lhe fez analisar e sanar corajosamente emoções reprimidas, expressão afetiva, ação conjunta, vivência sexual e emocional partilhada. Agora você está apto a viver tais questões com maior clareza, leveza, assertividade e comunicação clara. Capacidade de processamento emocional em alta.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Mercúrio retrógrado lhe pediu reavaliação de parcerias, casamento e/ou vida social. Agora você está apto a se comunicar com mais clareza, objetividade e assertividade com o outro. Excelente momento para dialogar e tentar chegar a acordos e pontos em comum. Também muito bom para buscar mais sociabilidade e trocar informações com os outros.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Mercúrio ficou retrógrado no seu setor material e lhe pediu uma grande reorganização e faxina. Teve de reavaliar e alimentação, saúde, rotinas e trabalho. Agora está apto a realizar todas estas coisas com assertividade, ordem e pragmatismo. Excelente momento para cuidar da saúde, comunicar no trabalho, realizar tarefas domésticas e ordenar sua vida do seu jeito.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Mercúrio estava retrógrado e lhe trouxe a oportunidade de se reconectar consigo mesmo e sua Essência. Agora você está apto a se comunicar de forma autêntica e fiel a si mesmo. Também está mais aberto para brincar, criar e deixar sua criança interna mais expressiva. Excelente momento para hobbies, diversões, romances, esportes e tudo que lhe faça feliz.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio ficou retrógrado e lhe pediu revisão de suas questões emocionais, pessoais e/ou familiares. Agora você está apto a comunicar suas emoções com assertividade e objetividade. Uma visão objetiva do passado pode lhe auxiliar bastante. Capacidade de fazer escolhas ligadas à vida pessoal em alta. Comunicação honesta com os familiares em alta.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Mercúrio ficou retrógrado no seu setor mental e comunicativo, lhe pedindo para refletir, ponderar e reciclar ideias. Agora você está apto a se comunicar de forma clara, objetiva, assertiva e dinâmica. Excelente para estudos e busca por novas informações. Estará bem mais interativo com o seu entorno e buscando diálogos com os semelhantes.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Mercúrio ficou retrógrado no seu setor material e lhe trouxe ponderações e reflexões no campo financeiro, material e em seus valores. Agora está apto a organizar sua vida material objetivamente e fazer escolhas mais acertadas. Capacidade de comunicar seu senso de valor próprio e talentos com mais autenticidade. Escolhas financeiras com mais racionalidade em alta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique