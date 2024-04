CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, está na fase Cheia e no seu setor de expressão pessoal. Você está pleno de criatividade e necessidade de se expressar sendo você mesmo. Excelente momento para as artes e expressões artísticas e criativas. Busque a segurança de ser você mesmo e de se permitir se transformar. Relação com os filhos está mais intensa no campo das emoções.





Lua Cheia em Escorpião

Ocorre hoje uma Lua Cheia no signo de Escorpião. Esta é a fase ápice do ciclo lunar, na qual colhemos os frutos que plantamos, assim como estamos plenos de potencial emocional e de realização. Em Escorpião, estamos no auge de movimentos de transformação emocional. Esta é uma Lua intensa, transformadora e que nos leva a atitudes decisivas. O Sol em Touro nos traz a base sólida, iluminando a Lua para que possamos transmutar aquilo que for necessário.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique