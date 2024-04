CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um momento propício para a cura de seu valor profissional. Se for desafiado por situações ou pessoas que não auxiliam, busque afirmar você mesmo sua capacidade e valor profissional. Parcerias de trabalho podem trazer desafios e pedem honestidade no relacionar. Nas parcerias e relações, busque entender as motivações do compromisso, se são verdadeiras neste momento.





Curando os valores

A conjunção de Vênus e Quíron em Áries traz à tona feridas ligadas ao amor e aos valores que devem ser curadas. A impulsividade ao se relacionar ou no uso das finanças deve ser trabalhada. Potencial para se recuperar uma energia de autoestima e senso de valorização pessoal, assim como de honestidade e retidão nas relações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique