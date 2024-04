O ambientalista, escritor e primeiro indígena a ser eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL), Ailton Krenak faz palestra sobre seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” (2019), nesta sexta (19/4), das 9h às 11h, no Centro de Referência da Juventude, o CRJ. A mediação é feita pela líder comunitária indígena Kawany Tamoyos.

Organizada pela Cia Circunstância, a conversa gira em torno dos temas abordados na bora de Krenak, que apresenta uma adaptação de duas palestras realizadas em Lisboa (Portugal), em 2017 e 2019.

“Somos mesmo uma humanidade?”, questiona o autor no livro. No manual, ele propõe a discussão sobre a capacidade da humanidade de autodestruição, em vista da exaustão pela exploração excessiva da natureza; rememora os vínculos que os povos originários têm com a memória ancestral e aponta os malefícios da visão branca e eurocêntrica para com a vida na nação brasileira.

“A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade”, escreve.

Nascido em 1953, em Itabirinha, interior de Minas Gerais, ele pertence à etnia Krenak, alocada no Vale do Rio Doce. No último dia 5 de abril, o ambientalista tomou posse da cadeira 5 da ABL, vaga com o falecimento do historiador mineiro José Murilo de Carvalho, em agosto de 2023.

Na votação para a escolha do novo imortal, ele foi eleito com 23 votos. Na cerimônia de posse, disse:

"Eu venho para cá, um espaço da lusofonia, trazendo as línguas indígenas. Torço para que haja uma mudança na ABL e outras diversidades étnicas que temos no Brasil também possam ganhar espaço", afirmou.



Krenak também é autor das obras “O lugar onde a terra descansa” (2000), “A vida não é útil” (2020), “O amanhã não está a venda” (2020), Lugares de origem (2021), “O sistema e o antissistema: três ensaios, três mundos, no mesmo mundo” e “Futuro ancestral” (2022).



“IDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO”

Palestra de Ailton Krenak. Nesta sexta (19/4), das 9h às 11h, no Centro de Referência da Juventude (Rua Guaicurus, 50 - Centro). Evento gratuito e sujeito à lotação. A palestra conta com tradução em libras. Mediação: Kawany Tamoyos.