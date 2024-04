Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de si mesmo e de sua expressão. Este é um dos períodos mais criativos para você durante o ano. Busque deixar a espontaneidade se expressar, busque arte, criatividade, romance, coragem e afirmação de si mesmo. Momento para se colocar no centro do palco e direcionar sua vida de acordo com sua consciência.

Sol em Touro

O Sol entra em Touro. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso senso de valor próprio, prazer, conforto, satisfação e segurança material. Busque clareza na definição do que são seus valores. Brilho que vem através da capacidade de se bancar, nutrir e gerar valor. Necessidade de consciência através do realismo, pragmatismo, prazer e vivências materiais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique