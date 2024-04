Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede mais aprofundamento na troca com os outros. Está buscando mais intensamente a partilha afetiva e também sexual e isto deve ser vivido. Você também é lembrado aqui que as mudanças podem ser muito positivas e valorosas e que você deve ter a coragem de buscar as melhorias. A posição lunar lhe pede aprofundamento psicológico e emocional.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Centramento e depuração emocional

A Lua entra no signo de Leão, trazendo um clima emocional mais criativo, autocentrado e de coragem. Busca por grandeza emocional, aventura e alegria. Todavia, a oposição a Plutão em Aquário nos coloca frente a frente com questões emocionais profundas do(s) outro(s). Necessidade de depuração emocional nas relações e saber enxergar tudo sob um prisma mais amplo, mas sem perder a si mesmo de vista.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique