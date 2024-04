Busca intensa por valorização

Vênus faz conjunção ao Nodo Norte em Áries. O dia de hoje nos pede uma busca consciente de valorização pessoal, se amar mais, ter mais atitude no sentido de se cuidar, se dar prazer e reconhecer seu valor pessoal com atitude. A busca pela intensidade sexual, afetiva e romântica também se faz alta, mas lembre-se de focar no seu valor pessoal antes de tudo. A Lua em Leão reforça o clima emocional do estar centrado em si, mas também disposto à troca, sedução e permuta com os outros.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe pede mais atitude e consciência quanto ao seu senso de valor próprio. Busque aquilo que lhe agrada em si mesmo, cuidar de sua aparência e enxergar seus pontos mais positivos. Também estará um tanto mais aberto ao romance e à troca, mas sem perder a si mesmo. A posição lunar lhe traz mais enraizamento em sua coragem, carisma e essência.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe pede mais amor e compaixão universais. Vênus, sua regente, passa pelo Nodo Norte no seu campo psíquico, emocional e espiritual, lhe ampliando as possibilidades de amar incondicionalmente e intensamente. Busque o bem e o melhor que há em você profundamente. A posição lunar lhe traz um tanto mais de acolhimento e fluidez.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede mais comunhão com o coletivo, amizades, grupos e causas. Você é chamado a doar mais amor ao coletivo de forma intensa, ativa e transparente. Busque sua identidade dentro dos grupos e seja você mesmo nas amizades, mas dentro de um bom senso de cooperação. A posição lunar traz mais afetividade para sua fala e campo mental.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe pede mais valorização de sua carreira, autoridade, compromissos e estruturas. Busque mostrar seu valor único no mundo lá fora. Bom para parcerias profissionais, mas contanto haja respeito pelas individualidades. Seu papel de mãe/pai pede também muito amor. A posição lunar lhe traz maior senso de valor próprio e solidez.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe pede mais amor e comunhão com o divino. Busque aquilo que é belo e lhe faz vibrar em níveis superiores. O amor pelos estudos, viagens e culturas diversas está em alta. Também deve buscar inspirar as pessoas com sua visão única da vida. A Lua se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo à tona suas mais puras emoções e instintos.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)





O dia de hoje lhe pede mais aprofundamento na troca com os outros. Está buscando mais intensamente a partilha afetiva e também sexual e isto deve ser vivido. Você também é lembrado aqui que as mudanças podem ser muito positivas e valorosas e que você deve ter a coragem de buscar as melhorias. A posição lunar lhe pede aprofundamento psicológico e emocional.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe pede mais busca por troca, parceria e vida social. Vênus, sua regente, passa pelo Nodo Norte no seu campo social e lhe traz grande charme, senso de parceria e intensidade na busca por pessoas. Se permita viver agora o melhor da vida a dois ou então da partilha com os semelhantes. A posição lunar lhe faz mais aberto às necessidades das pessoas e facilita ajudá-las.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede mais valorização de seu trabalho, colegas e servidores, saúde, rotinas e da sua força de serviço. Busque trazer beleza e ordem para seu entorno. Valorize também tudo aquilo que tem para oferecer e mãos à obra. Conciliar prazer e atitudes saudáveis também facilitado. A posição lunar lhe traz maior senso de obrigação, serviço e autoridade.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe pede mais apreciação de si mesmo e de sua criatividade. Momento propício para viver hobbies e expressar sua criança interior. Busque ativamente criar, brincar e produzir coisas boas. Também a relação com filhos e crianças pode ser bem proveitosa. Fidelidade à própria essência em alta. A posição lunar lhe amplia sua natural expansividade e senso de aventura e fé.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe pede mais interiorização e valorização de suas emoções, meio familiar e vida pessoal. Momento muito propício para buscar paz no lar, redecorar e fazer aquilo que lhe dá prazer. Busque partilhar um pouco mais de seus sentimentos e acolha também a si mesmo. A posição lunar lhe intensifica as emoções, assim como a necessidade de troca afetiva.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe pede mais foco na sua comunicação de forma autentica e amorosa. Você está bem transparente, mas também buscando afeto e troca com seu entorno. Mesmo se tiver de dizer verdades difíceis, tende a achar uma forma mais empática e acolhedora. Amor pelos estudos em alta. A posição lunar lhe conecta mais com o outro e lhe pede mais troca afetiva.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe pede mais foco em seu senso de valor próprio. Deve ser generoso para consigo e aprender a dizer mais nãos com tranquilidade. Excelente período para aprender novos talentos ou aprofundar nos que já tem, assim como uma busca proativa em ganhar dinheiro e se valorizar. A posição lunar lhe traz segurança no trabalho e na vida material.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique