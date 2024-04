Mudança de consciência e valores

O Sol em Touro e Plutão em Aquário fazem uma quadratura. Estamos num período de consciência de valor próprio, prazer, permanência e solidez, representados pelo signo de Touro. Todavia, Plutão em Aquário vem trazendo energias de transformação profunda e rápida. Devemos estar abertos a enxergar as novas possibilidades, saindo da teimosia e rigidez para enxergarmos valores novos e mais abrangentes.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você está numa fase de focar em suas possibilidades materiais e financeiras, bens e talentos. Tudo isso é desejável e bom. Todavia, também está sendo chamado a enxergar a vida sob um viés mais inovador, dinâmico e aberto a novos paradigmas. Deve buscar agora se abrir para uma nova visão sobre seus valores. Também pode ter motivações coletivas que lhe façam repensar seus bens e valores individuais.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O Sol no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo grande consciência de si mesmo e de seu valor pessoal neste período. Todavia, ocorre uma quadratura com Plutão no seu setor profissional e de autoridade. Desafios profissionais, mudanças nas estruturas ou no status podem lhe demandar que faça mudanças em si mesmo e na sua perspectiva pessoal. Flua com o processo para aproveitar o melhor deste estímulo para seu crescimento e amadurecimento.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Estamos às vésperas de seu aniversário e você passa por uma limpeza de questões emocionais, subconscientes e profundas. O momento lhe desafia a sair da rigidez do sentir para se abrir para novas e melhores possibilidades. Mudanças em planos futuros ou perspectivas de vida lhe desafiam a ser mais maleável e fluir melhor com a vida e também suas questões emocionais.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O momento lhe favorece muito a busca por coletividade, amizade, unidade grupal, serviço pelo bem coletivo e afins. Todavia, a quadratura a Plutão mostra que suas emoções profundas não podem nem devem ser negadas no processo. Veracidade emocional na medida justa pode lhe auxiliar na mudança sua e dos semelhantes. Também deve se lembrar que não precisa ser igual aos outros para ser amado.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, lhe traz agora grande consciência e solidez em termos profissionais, de status, autoridade, carreira e compromissos. Viva tudo isso com valorização e solidez. Todavia, a quadratura a Plutão lhe desafia a conciliar pontos de vista dos outros naquilo que você realiza. Deve evitar ser autoritário, mas saiba escutar os pontos de vista alternativos para achar as melhores soluções.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período lhe traz grandes possibilidades futuras, aumenta sua fé com solidez e lhe traz sonhos, aventuras e possibilidades. Todavia, também deve ser flexível, já que há outra motivação lhe lembrando que tudo isso deve ser feito com senso crítico, pragmatismo, realismo e maleabilidade. Busque sonhar, mas seja flexível o suficiente para adaptar estes sonhos à realidade e chegar num acordo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A posição solar tem lhe instigado a buscar aprofundamento emocional, transformações e mudanças positivas em sua vida neste momento. Também maior busca por partilha, afeto e sexualidade. Todavia, a quadratura a Plutão lhe relembra que você deve ser fiel a si mesmo e sua essência para não se perder nos outros e/ou nas transformações. Busque alegria aliada à profundidade emocional.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Plutão, seu regente, faz quadratura ao Sol. Você tem sido chamado a lidar com parcerias, casamento e vida social com consciência, mas hoje é desafiado em suas emoções mais pessoais. Será preciso entrar na relação com o outro com maior veracidade emocional e clareza. Mas atenção, pois o objetivo é a transformação e não ferir o semelhante. Busque aprofundar em si para direcionar melhor o relacionar.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O momento lhe traz grande pragmatismo, senso de trabalho, ordem e disciplina. Todavia, será preciso que algumas coisas sejam faladas e nem sempre será algo agradável. Questões ligadas ao trabalho, colegas e trabalho, saúde, rotina e ordem material carecem de aprofundamento, veracidade e diálogo muito honesto. Busque diálogos abertos para melhorar as instâncias da vida material.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este é um período que lhe traz grande criatividade, brilho, espontaneidade e autenticidade pela posição solar. Busque se divertir, ser leve e se valorizar. Todavia, a quadratura a Plutão mostra que algumas questões de ordem financeira e material precisam ser levadas em conta e transformadas para que essa expressão possa ser ainda mais autêntica. Mas deve evitar gastos por impulso e exagerados. Busque usar de seu poder criativo para gerar mais prosperidade e poder expressar melhor sua essência.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A posição solar atual lhe faz focar muito agora em questões pessoais, familiares, emocionais e passadas. Há grande foco em resoluções de questões financeiras familiares, bem estar pessoal e afins. Todavia, Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande foco em si mesmo. Você é chamado a reconhecer suas necessidades individuais e não somente focar na família e nas partilhas. Seu novo “eu” deve entrar nas partilhas de forma diferenciada.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este momento lhe traz grande foco no campo racional, na vida presente e no intelecto. Tudo isso deve ser vivido agora de forma valorosa. Todavia, Plutão está no seu setor psíquico, subconsciente e espiritual, lhe trazendo outras perspectivas para além da racionalidade. Busque estar atento ao que sente e sua intuição, justamente para agregar mais disso na resolução das questões mais objetivas.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique