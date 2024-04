Expansões e mudanças práticas

Ocorre hoje uma conjunção entre os gigantes Júpiter e Urano no signo de Touro. Aqui poderemos ver expansões e mudanças, em especial no que se refere a valores, economia, matérias primas, plantas e animais e na forma como agregamos valores. Somos chamados a buscar fontes alternativas e mais ecológicas. Também ter mais fé nas transformações e possibilidades para o crescimento mais sustentável do nosso planeta. Já estamos sob esta influência e a sentiremos até que Júpiter entre no signo de Gêmeos, mais ao final de maio deste ano.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este período lhe instiga a buscar expansões e revoluções em sua vida material, finanças e valores. Está sendo chamado a fazer de forma diferente do usual e sair da zona de conforto. Fontes de rende alternativas, progressistas e inovadoras podem lhe ser úteis. Muito propício para doar, reciclar e se desfazer de bens acumulados. Busca por novos talentos e fontes de renda podem lhe trazer possibilidades renovadas.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você tem sido chamado a sair de sua zona de conforto há alguns anos e agora o processo chega num ápice intenso. Mesmo que não ame mudanças, agora elas são muito necessárias em sua vida. Júpiter e Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem a oportunidade única de se reinventar totalmente, expandir de forma inovadora e buscar caminhos alternativos e que estejam mais alinhados com quem você é verdadeiramente.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Muitas questões subconscientes e emocionais tem sido revolvidas em sua vida e agora chegamos num ponto muito intenso do processo. Agora é o momento para largar dos apegos antigos e se jogar em novas e desconhecidas possibilidades. A atuação espiritual em sua vida também pode ser intensa e transformadora. Momento de libertação de aspectos psicológicos e questões do passado para que você comece uma nova fase de expansão (Júpiter no seu signo em breve).



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O momento lhe é propício para mudanças, expansões e revoluções em sua vida, assim como na sua participação do coletivo. A vida pode lhe apresentar agora grupos, amizades e ideias alternativas que podem lhe servir de combustível para uma vida renovada e enriquecedora. Seja um cidadão do mundo, pense grande e se jogue nas aventuras que a vida lhe apresentar. Sua percepção do todo tende a ser mais ampla e estará aberto a bons insights.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Você tem passado por mudanças em termos de carreira, projeção, imagem profissional, compromissos e estruturas. Está chegando agora num intenso ápice do processo. Momento para revoluções e transformações na sua projeção no mundo e em como é visto. Podem aparecer possibilidades novas, mas também rupturas com velhas estruturas opressoras. Use de fé e ousadia para crescer e prosperar neste período.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este período pode lhe trazer grandes mudanças de direção na vida, novidades ou mudanças de visão de mundo. Você tem sido chamado ao longo dos anos para tais mudanças e agora vem um ápice intenso deste processo. Pode ser uma mudança na fé, estudos superiores, oportunidades no exterior, em multinacionais ou na possibilidade de viajar. Também pode ser uma mudança interior, com uma nova perspectiva e filosofia de vida florescendo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Questões emocionais profundas tem sido trabalhadas há alguns anos em sua vida e agora estamos chegando num ápice deste processo. Você liberou muito lixo emocional acumulado nos últimos anos e agora está pronto para viver de forma mais livre e leve. Reviravoltas ligadas à sexualidade, transformações, heranças e valores conjuntos podem ocorrer. Busque estar aberto às mudanças positivas que estão chegando para te libertar.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você tem passado por muitas mudanças no campo dos relacionamentos nos últimos anos e agora ocorre um ápice no processo. Mudanças inesperadas e reviravoltas nas parcerias, vida social, casamento e afins são possíveis. Também a forma como lida com o outro pede mais liberdade, dinamismo, inovação, fé e respeito mútuo. Também poderá ser mais notado pelas pessoas no geral, assim como fazer a diferença na vida dos outros.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, se encontra com Urano no seu setor material. Você tem passado por tais mudanças ao longo dos últimos anos e agora vem um ápice do processo. Novas possibilidades de trabalho podem surgir, assim como ruptura com antigos contextos opressores. Novos clientes e formas de serviço tendem a emergir. Na saúde este é um momento único que lhe possibilita uma real ruptura com maus hábitos e a criação de uma saúde renovada.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)





Ao longo dos anos você tem passado por muitas mudanças que lhe fizeram questionar quem você é, seu poder pessoal e sua expressão criativa. Você está chegando num ápice deste processo e se sentirá neste período muito mais corajoso e audacioso para se expressar sem máscaras, totalmente fiel a si mesmo. Busque abraçar a expressão de seu lado diverso, alegre, expansivo, alternativo e inovador. Se permita a liberdade de ser você mesmo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Urano, seu regente, se encontra com Júpiter em seu setor emocional, pessoal e familiar. Você tem passado por muitas mudanças nos últimos anos neste setor e agora o movimento chega num ápice. Mudanças de lar, limpeza de emoções passadas, reorganização da estrutura familiar, novas famílias, mudança de localização, revelações do passado e desapego podem estar na pauta do momento. Lembre-se de estar aberto e flexível para estes novos contextos de felicidade.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, se encontra com Urano e lhe traz grandes revoluções e mudanças no campo mental. Você tem sido desafiado a mudar de ideia ao longo dos anos e agora o processo chega num ápice. Esteja aberto a novas ideias, estudos e comunicações. Mudanças importantes com irmãos, parentes e vizinhos podem se processar também neste período.