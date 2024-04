Amigos, admiradores e discípulos de Ziraldo vão se reunir em 27 de abril em Caratinga para prestar homenagem ao cartunista, que morreu no dia 6 de abril.

Leia também: Os primeiros traços de um gênio: EM resgata em acervo originais de Ziraldo



Na iniciativa, intitulada “Abraço, Ziraldo!”, com apoio da prefeitura municipal, haverá cortejo pelas ruas centrais da cidade natal do artista, localizada a 295 quilômetros de Belo Horizonte, reunindo artistas plásticos, escritores, designers gráficos, profissionais do audiovisual, do teatro e da dança, entre outros admiradores do mineiro ilustre.



A concentração para o cortejo começará às 14h, na Praça Padre Colombo, onde se encontra a escultura do Menino Maluquinho, personagem criado pelo cartunista.

Os irmãos Ziraldo e Zélio Alves Pinto, cartunistas que orgulham Caratinga, desenham juntos em foto de 1971 Vieira de Queiroz/O Cruzeiro/Arquivo EM



“Primeiramente, vamos dar um abraço na estátua, seguindo depois até a Praça Cesário Alvim”, conta o cartunista e publicitário Camilo Lucas, autor da logomarca do “Abraço, Ziraldo!”, inspirada no desenho do garoto com a panela na cabeça.



Na praça onde terminará o cortejo fica o coreto projetado pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer (1906-1992) a pedido de Ziraldo.



A expectativa é chegar à Praça Cesário Alvim por volta das 15h. “No local, teremos apresentação de música, teatro, dança e outras manifestações culturais para reverenciar a memória de Ziraldo. Certamente, ficaremos lá até a noite”, diz Camilo Lucas, com entusiasmo e orgulho do conterrâneo.

Leia também: Inhotim abre sua primeira mostra dedicada a Paulo Nazareth



Agenda terá roda de conversa e filmes

Quem estiver na cidade para as homenagens a Ziraldo terá um fim de semana cultural e festivo. Na quinta-feira (25/4), às 19h, no Casarão das Artes, está prevista uma roda de conversa sobre a obra do cartunista. No dia seguinte (26/4), às 19h, haverá exibição de filmes na Praça Cesário Alvim.

Outra homenagem a Ziraldo marcará o lançamento, também no dia 27, da edição especial da revista Jararaca Alegre.

“Em 2012, fizemos em Caratinga a edição comemorativa dos 80 anos dele. Houve festa e os convidados de Ziraldo vieram do Rio, de ônibus. Na caravana, estavam seu irmão, Zélio, a filha Daniela Thomas e amigos”, recorda Camilo Lucas, responsável pela publicação e uma das inúmeras testemunhas do talento do mineiro que deixou seu traço marcado na história.