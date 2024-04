Renovando valores e rotinas

O trígono entre Urano em Touro e Lilith em Virgem traz para hoje um grande potencial para realização de inovações, em especial no campo material. Há um forte senso de renovação de valores, o que por sua vez nos estimula a sair de rotinas e maus hábitos que possam estar atrapalhando a expressão destes valores novos. Há maior ímpeto de revolucionar e fazer mudanças na vida objetiva.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar suas rotinas, hábitos e vida material. Você tem sido desafiado a romper com velhos valores e estagnações e alguns aprisionamentos ligados a trabalho, rotina e saúde podem estar chegando num limite. Busque ter ousadia para fazer as mudanças necessárias e reflita quais hábitos precisam ser mudados efetivamente.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar a si mesmo e sua expressão pessoal. Urano no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito mudar a si mesmo radicalmente e agora isso pode lhe cutucar na sua expressão criativa, vaidade, filhos, artes, romances e tudo aquilo que faz por prazer. Mas pode ser que tenha vivido tudo isso de forma metódica ou repetitiva. Agora é chegado o momento de ousar e fazer tudo diferente e de forma inovadora.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar no campo emocional. Questões subconscientes tem sido muito mobilizadas para seu processo de cura. Em especial agora frustrações ligadas ao meio familiar, passado, lar e/ou emoções pessoais lhe pedem um senso de revolução interna. Busque sair da análise superficial e crítica rasa, buscando realmente aprofundar no emocional para se libertar.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar sua mente e relações. Há agora um forte estímulo de ideias inovadoras, possibilidades vanguardistas e coletivas em sua vida. Tudo isso lhe leva agora a questionar padrões mentais rígidos, conservadores e/ou robóticos. As relações de amizade, em grupo, online ou por causas lhe pedem também a coragem de expressar o que realmente é necessário.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar sua vida material. Você tem sido estimulado a mudar as estruturas de sua vida radicalmente e agora isso pode lhe influenciar na parte material e financeira. Frustrações neste sentido lhe impelem agora a fazer coisas novas ou então ter abordagens inovadoras sobre temas antigos. Mudanças no trabalho e carreira estão potencializadas agora.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar a si mesmo e sua fé. Você tem sido estimulado a mudar radicalmente suas crenças, fé, visões de mundo e planos futuros. Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de frustrações ligadas à expressão pessoal (ou falta dela). Seja como for, isso deve lhe servir de estímulo para se jogar corajosamente na vida.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar no campo emocional. Você tem passado por mudanças profundas, rápidas e significativas nos últimos tempos. Isso agora está potencializado, em especial pelo seu campo subconsciente e espiritual. O momento lhe pede que se liberte de emoções tóxicas, traumas e medos, lhe pedindo um mergulho profundo, radical e transformador em suas questões emocionais. Se liberte e se abra para o novo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar suas relações. Você tem inovado suas parcerias e agora também as amizades, grupos e papel social. Lembre-se que existem renovações que podem lhe ser muito úteis através do conhecer novas pessoas, grupos e meios sociais. A busca por ideais de liberdade e renovação nas parcerias também se faz intenso.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar sua vida material. Você tem passado por mudanças intensas em suas rotinas, hábitos, trabalho e/ou saúde. Agora deve encarar que certas estruturas, autoridades, status ou compromissos já não condizem mais com sua nova realidade. Mudanças de trabalho, lar, status e afins estão favorecidas e você deve ter a coragem de buscar tais inovações.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar a expressão de si mesmo e sua fé. Você tem sido estimulado a se expressar de forma mais irreverente, inovadora e audaciosa. Isso agora pode lhe mostrar que certos objetivos, crenças, visões de mundo e dogmas estão atrapalhando. Busque ter muita fé em si mesmo e reformule seus planos futuros e formas de lidar com a vida a partir do novo eu que nasce.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Urano, seu regente, faz aspecto com Lilith. O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar no campo emocional. Mudanças intensas e radicais no campo emocional, familair e passado tem se processado em sua vida. Agora isso é ainda mais estimulado. Mas será preciso encarar as frustrações do emocional, da partilha, heranças, sexualidade, morte e renascimento. Tudo isso deve lhe fortalecer e lhe estimular a expressar melhor o que realmente está sentindo,s em suprimir o campo emocional.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz grande estímulo para inovar a mente e relações. Você tem passado por muitas mudanças na forma como se comunica, pensa e enxerga a vida. Frustrações ligadas ao casamento, parcerias ou a visões limitantes dos outros são trazidas à tona, mas para que você tenha a coragem de expressar seus valores e se firmar por si mesmo em suas visões e valores.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique