Ação amadurecida

A conjunção de Marte e Saturno no signo de Peixes traz para hoje a necessidade de amadurecer e depurar nosso senso de ação e individualidade. O colorido pisciano nos pede que analisemos, em especial, as questões psicológicas, emocionais e subconscientes que podem ter nos refreado em nossa iniciativa. Agora é momento de lapidar estas Aretas e agir com realismo e maturidade.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, faz conjunção com Saturno. Hoje será preciso lapidar algumas arestas em seu senso de individualidade e ação. Todavia, aqui estamos falando de nuances bem sutis, emocionais, psicológicas e/ou espirituais. Tenha um olhar honesto para com suas fraquezas, medos e anseios. O potencial de cura é grande, mas lhe pede muita disciplina para lapidar as arestas emocionais. Ação de bastidores favorecida.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação quanto à sua ação no coletivo. Pode ser que tenha de estabelecer limites mais claros com amigos, em grupos, na internet ou na luta por causas. Questões psicológicas nesse sentido também podem emergir. Seja como for, lembre-se que deve agir conforme sua consciência perante os outros, se autorizando a ser você mesmo com maturidade.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação e autoridade. Em especial na carreira, será chamado a ter iniciativa, maturidade e realismo. Aspectos mais desafiadores na lida com figuras de autoridade lhe pedem um equilíbrio entre assertividade e refreamento. O momento pode lhe levar ater de fazer escolhas e questões emocionais são mobilizadas. Lembre-se de agir com maturidade, profissionalismo, mas também escutando bem sua intuição.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação quanto à sua ação expansiva e como se planeja para o futuro. A fé aqui pode ser questionada em vários sentidos, mas valerá muito se lembrar que a fé precisa das obras e da realização para se estabelecer. Também pode enxergar questões emocionais ligadas à fé, viagens, estudos superiores e/ou crenças. Busque lapidar estas arestas, lembrando que a ação amadurecida é que te levará rumo ao sucesso.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação quanto às questões emocionais profundas. Você está sendo estimulado às mudanças e hoje pode ter de lapidar algumas arestas ou encarar o lado mais desafiador disto. Busque encarar as mudanças e transformações como oportunidades e saiba domar suas emoções, sendo dono de si mesmo através deste autodomínio.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação ligados às parcerias, casamento e vida social. Você está num momento em que está tentando estabelecer melhor os seus limites junto ao outro e agora algumas questões emocionais são trazidas à tona. Lembre-se de se colocar por inteiro frente ao outro, mas com maturidade e real senso de limites justos.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação na vida material. Você é relembrado aqui que precisa ser mais proativo e constante na lida com a vida material, trabalho, rotinas e cuidados com a saúde. Cuidado para não exagerar e nem cair na indulgência. Estas questões da vida podem lhe trazer questões emocionais à tona, mas para que sejam curadas e lhe sirvam de força para fazer acontecer no campo pragmático.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, faz conjunção com Saturno. O dia de hoje lhe traz a necessidade de lapidar arestas e amadurecer sua expressão pessoal. Questões emocionais estão emergindo, mas lhe exigem agora um senso de ação madura e de autodomínio para que isso seja algo curativo. Também deve amadurecer a relação com filhos, crianças e com todo tipo de expressão criativa.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz desafios de maturação ligados ao campo emocional, pessoal e familiar. Será preciso que saiba expressar sua individualidade no meio familiar e emocional, mas de forma madura, realista e objetiva. Crenças do passado sobre quem você deveria ser também precisam ser reformuladas. Aqui você deve amadurecer a criança interna, buscando de mais realismo para enxergar a si mesmo e suas emoções.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Saturno, seu regente, faz conjunção a Marte. O dia de hoje lhe traz um tanto de intensidade para o campo mental e comunicativo, mas você deve usar de sua natural capacidade de ser realista para lidar bem. A assertividade na fala deve vir junto da maturidade. Também a fome de estudar precisa vir junto de um planejamento. Busque expressar e verbalizar a si mesmo e suas emoções, mas com um tom maduro e realista.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, faz conjunção a Marte. Hoje você deve encarar a forma como usa seus recursos, finanças e talentos e lapidar algumas arestas. Este é um bom momento para repensar de forma mais madura como usa o dinheiro, em especial caso tenha sido impulsivo e gastado por impulsos emocionais. Capacidade de realização material através do esforço e maturidade.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Marte e Saturno fazem hoje uma conjunção no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe traz grande necessidade de ser você mesmo, agir por conta própria e se afirmar; Todavia, tudo isso deve ser feito com maturidade, limites e realismo. Questões emocionais relacionadas à individualidade são trazidas à tona para a cura. Busque ser fiel a si mesmo e sua individualidade.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique